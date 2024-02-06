警報響！創意全年毛利率難守3成大關 外資說法一次看

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【時報記者王逸芯台北報導】創意(3443)日前法說會釋出毛利率有壓，今年全年恐難守住3成大關，外資也紛紛出具研究報告，多調降評等或目標價，日系外資將評等由調降「優於大盤表現」一口氣降至「劣於大盤表現」評等，目標價由1715元下修至1350元；歐系外資重申「賣出」評等，目標價維持1500元；亞系外資重申「劣於大盤表現」評等，目標價1357元；美系外資重申「賣出」評等，目標價維持1440元；另一家美系外資重申「中立」評等，目標價由1500元下修至1330元；另一家美系外資重申「減碼」評等，目標價由1300元下修至1230元。

美系外資則表示，創意對於今年展望保守，加上預估能否取得Meta ARM CPU專案的能見度依舊不明朗，有鑑於此，美系外資重申創意「減碼」評等、並將目標價下修至1230元。

日系外資則表示，創意去年第四季財報及今年展望不如預期，主要是新產品延遲及美國客戶價格壓力，而今年營收預估僅個位數成長，不如市場預估的年增25%，故將創意評等至「劣於大盤表現」等，目標價下修至1350元。

還有另一家美系外資認為AI ASIC仍處於早期階段，重申「賣出」評等，目標價維持1440元。

創意日前法說，預估全年營收會有個位數成長，NRE(委託設計)、量產都是個位數成長，全年毛利率會有小幅下滑，由於創意2023年僅守穩3成大關，換言之，今年恐3成不保。