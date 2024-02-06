七期珍稀 市政三面角地名校御所

明星學區的住宅和戶籍在少子化時代，成為許多注重下一代教育的家長競逐的目標，台中七期除了豪宅林立，更有著重語言和國際教育的惠文學區，興富發集團新案「雲頂」不僅佇立於該學區，更是七期罕見的3面臨路角地，格外吸睛。

近年全台掀起明星學區的競逐風潮，在台中，惠文學區隨著七期一同崛起，至今是全國首屈一指的明星學校，興富發集團在市政路推出的2-3房新案「雲頂」，不僅座落12年的惠文名校學區，更藉著位處市政路角地、緊臨市議會、公園綠地、百貨商場的罕見「全優勢」，橫掃台中置產客群。

一座明星學區，就常讓許多家長搶破頭，但在七期的惠文明星學區卻是一次給足三座，自國小到高中長達12年的升學氛圍，加上豪宅林立、綠地豐富的環境及區內相對優質的人脈存摺，造就了該學區年年招生爆滿的現象，不少家長從孩子還未出生時就要先在七期置產。明星學區造就的置產熱，從預售屋交易量就可一窺，如七期新市政中心，光是去年1至11月的預售屋「成交量」就超過800筆，「成交總額」更是碾壓各大新重劃區 ，相比起其他非學區但價格區段接近的生活圈，主流的購屋客戶顯然相信七期才是穩如泰山、資產保值的最佳指標。

七期新市政中心原本就受到中部置產客青睞，而高端的生活機能若又能搭配絕佳視野棟距，才是都心難遇的繁華之美。深耕多年的興富發，今年端出極其珍稀的3面臨路千坪角地，打造步行範圍內，既有捷運站、明星學區、大型綠地、百貨商場等環境資源，又兼具3面臨路、視野棟距等景觀條件的摩天地標建築。業者表示，七期新市政中心的土地多已開發，加上惠中路以東的社區，才能稱得上是「走路可達」捷運宅的範疇，如此篩選下來能符合「捷運宅」定義的案子可說是寥寥無幾，在這不大的範圍內，「雲頂」是市政路難得的2-3房小坪數產品，在交通便利性等居住條件上，更是勝過許多大坪數豪宅。

「雲頂」基地臨市政、惠文、政和路，全案外觀、燈光及公設，由興富發重金聘請國際豪宅團隊「玫格設計」打造，建築由內到外皆展現七期難得一見的摩登現代感，居高臨下傲視都心。全案目前提供「訂金到開工自備88萬元起」優付方案，從地段、建築、品味到付款一次到位，公開以來短短數周，即用銷量證明了身價。