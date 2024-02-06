折疊機帶旺！軸承三雄龍年繼續噴？法人這樣看

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近期蘋果美股市值被微軟超車，讓出龍頭寶座，被視為是AI趨勢蓋過熱門10多年的硬體製造蘋概股。儘管手機需求尚未回溫，但三星、華為等品牌廠力推折疊機，讓折疊機最關鍵的軸承受到關注，富世達（6805）、兆利（3548）、新日興（3376）為台股軸承三雄，5日股價都有亮眼表現，更進一步改寫股價新高。

Gartner調查指出，今年全球手機出貨量將成長4％，其中折疊手機出貨量將大增55％，是手機市場中的新藍海。

小小的軸承包含100多個零件，同時裝配要更精確，在三星將推出平價折疊機，以及華為將推出三折折疊機的利多因素下，帶動台股軸承三雄大漲。

富世達5日股價攻上漲停，股價突破700元大關，收在701元，今年以來股價上漲83.2％。同樣攻上漲停的還有兆利，收在266.5元，今年以來漲幅達40.6％。基期較低的是新日興，今年已經上漲43.7％。

統一投顧董事長黎方國指出，3檔軸承族群股是今年的飆股，相較於鏡頭發展較無亮點，同時手機成長性趨緩，手機品牌商推出的折疊機，反而成為市場關注產品，包括三星、華為、小米等，都推出折疊機，市場的接受度也越來越高。

黎方國表示，折疊手機發展的關鍵在於軸承，製造的困難度很高，因為要展開讓螢幕平整、安靜、平滑。台灣3家軸承大廠都做得很好，富世達、兆利表現很強，新日興則是近期崛起的新星，未來折疊手機將帶動產業革命。

富世達將成為全球第一台三折手機軸承供應商，技術領先業界，外資首評富世達，給予826元的目標價，內資法人依據25倍本益比和年度EPS，提高目標價上看900元。

黎方國建議，過年後還可以繼續看好軸承股票，第一季都能用看多的方式來處理，折疊機不僅有未來發展的作夢行情，也會帶來實際業績。