美中經濟工作組首次在北京會談 美媒：為葉倫訪中鋪路

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美中兩國近期陸續恢復政府對話，繼美中禁毒工作組最近在北京舉行首次會議後，據透露，美中兩國財政部的高級官員5日起在北京舉行兩天的經濟會談，美媒預計，此次會談會為美國財長葉倫（Janet Yellen）計畫中的訪中鋪平道路。

葉倫去年7月訪問北京後，美中兩國9月成立了經濟（EWG）和金融工作組（FWG），目的是就實質性的經濟和金融政策問題進行持續接觸與溝通。今年1月18日至19日，美中金融工作組在北京舉行第3次會議，討論金融穩定和資本市場等問題。

美國財政部一位官員5日向美國之音證實，副部長夏包（Jay Shambaugh）率領的5人代表團5日至6日在北京，與中國財政部官員舉行美中經濟工作組的會談。報導指，這是該工作組2023年9月成立以來的第3次會議，也是該工作組首次在北京舉行面對面會談。

該名官員說，在美中經濟工作組為期兩天的會議中，美國財政部官員計畫就中國使用非市場經濟做法和工業產能過剩等問題展開「坦率的對話」。他們還計畫討論兩國的宏觀經濟前景、在債務和氣候變化問題上進行多邊協調的機會，以及兩國的投資審查制度。

具體來說，美國官員計畫就宏觀經濟發展，包括財政和貨幣政策與全球經濟面臨的風險，以及美中經濟關係的性質進行「坦誠和建設性的會談」。

該財政部官員還表示，美國官員將討論如何為更好、更快地解決主權債務問題打開大門，並探索在債務和氣候問題交叉領域開展合作的機會，因為至關重要的是，不要讓債務困境阻礙低收入國家投資於永續發展和採取氣候行動。

而葉倫此前表示，她計畫在今年上半年再次訪問中國大陸，此次美中經濟工作組的會議預計將為其再次訪中做鋪墊。對此，財政部官員沒有直接回答相關問題，但表示這次會議是在葉倫計畫今年再次訪問中國大陸之前舉行的。