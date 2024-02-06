《通網股》宏達電瞄準春節商機 智慧機、VR通通玩起來

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【時報記者王逸芯台北報導】宏達電(2498)瞄準即將到來的春節商機，即日起推出「HTC新春特賣優惠」，針對智慧型手機、VR(虛擬實境)裝置都祭出相關優惠搶市，另外，宏達電也針對與高雄市政府合作的台灣唯一站「永恆聖母院VR展」祭出新春限時優惠。

智慧機部分，宏達電HTC U23系列新春特惠價13,490元起，以及VIVE指定系列歡慶降價大放送，還有加贈適合全家大小體驗的「新春健身、運動等熱門VR遊戲內容」多項好禮。HTC U23系列提供絕佳的手機體驗，兼具卓越性能和豐富功能。搭載先進的相機系統，包括億萬像素主鏡頭、大光圈、超廣角以及專業手動等模式。不僅如此，HTC U23系列並搭配一系列實用功能，內建4600 mAh大容量電池，輔以絕佳的節能效率，以及支援多項充電方式，包括無線充電、快速充電和反向充電等功能，並支援30W快充及隨盒附上30W快充組。

VR裝置部分，宏達電針對VIVE XR Elite加贈5款新春健身遊戲內容，VIVE XR Elite外型精巧，具有高解析度VR圖像和全彩透視功能，提供MR混合實境娛樂。即日起到2月底，消費者入手VIVE XR Elite新春健身遊戲組，就可以免費獲得5款熱門一體機VR遊戲等。

除在智慧型手機、VR裝置祭出優惠外，歷時兩年完成，重現巴黎最具代表性歷史古蹟巴黎聖母主教座堂的VR虛擬之旅《永恆聖母院》(Eternal Notre-Dame)，在數位發展部數位產業署、高雄市政府及HTC的通力合作下於國立科學工藝博物館中展出，截至目前吸引了上萬名參觀者，展覽將於3月底結束，宏達電也針對台灣唯一站「永恆聖母院VR展」閉展倒數，祭出新春限時優惠，讓民眾在年假時可以多一次走春處。