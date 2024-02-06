蔬食也能不單調！全素還原如意獅子頭　「就素醬」年菜夯

春節將至，許多人為了準備年菜而煩惱，尤其蔬食主義者的選擇不如葷食豐富，不過近期網路上超夯的「就素醬」全素年菜料理，以50年的素食經驗配方，融入30年餐館主廚的手藝，將著名的葷菜以全素食方式呈現，不僅僅是在蔬食圈引起熱議，連許多葷食主義者也都躍躍欲試，短短時間內熱銷1200組，也期望越來越多人可以了解蔬食的美好。

「就素醬 JUST VEG.」是由吃素的媽媽與葷食的孩子共同創立的品牌，一位是漂撇揮灑的總舖師「板橋黄媽媽」，經營餐館23年，各式各樣的台式小吃都難不倒她，保留正統手藝，即使是簡單的口味也能吃得到豐富的層次。另一位是溫暖細心的大廚神「內湖林媽媽」，也是葷時轉素食的她，更能理解轉換期間的辛苦，因此在研發菜色時，不斷的要求口味，務必讓葷食素食的朋友都能快樂食用。由於孩子們都喜歡媽媽煮的蔬食，想著幫媽媽們一起推廣，讓更多人瞭解蔬食的美好，並期許能透過他們的商品，打造葷素共食的美好環境，即使同一桌的人有葷有素，也能坐在一起共食，「就素醬 JUST VEG.」致力推出更多美味的素食料理，擺脫大家對於素食有怪味、口味單一的形象，理解素菜其實可以做得很好吃，了解吃素的意義，不僅能減碳，對有益於身體。

他們認為，過年的圓滿快樂氛圍，不應該被有些家人吃葷，有些家人吃素而阻擋，想研發出葷食者也會喜愛的素食年菜」因此他們將有名的葷食料理改良，以全素食食材製作，例如「元潤如意獅子頭」，用清爽的白菜搭配精心研發的手工素肉獅子頭，蔬食者也能體驗大口吃獅子頭的快感！「豐潤吉祥醬肘花」精心打造嫩談口感質地，還原Q彈肘子口感，搭配濃郁的獨門醬汁，令人看了食指大動。不僅保留了葷食大菜的精髓，同時融入「就素醬」特色，讓蔬食者有了不一樣的體驗。

不同許多市售的素食料理，模糊的定義讓消費者不清楚裡面是否添加雞骨、雞粉、豬油等等，「就素醬」的商品都是他們吃素的媽媽自己平時在吃的，不加味精及人工香料，且大量使用台灣在地食材，每一片葉子、每一個死角都手工挑開清洗，堅持做「自己敢吃的食物」，希望呈現在消費者餐桌上的，是煮給自己家人吃的規格，甚至加倍用心，讓吃飯這一件事，能凝聚家的溫暖，儘管人在異鄉，也能在餐桌上找到回家的感覺。

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