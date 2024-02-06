龍年假期走春去 新北山海湯泉行

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新北市擁有全國最多元溫泉泉種，環山面海的美景更是全國僅有，更有全國唯一的海底溫泉，是非常稀有的溫泉。今年新北感溫祭，邀集新北市十四家溫泉業者，包含烏來雲頂溫泉行館、蘊泉庄溫泉飯店、福容大飯店淡水漁人碼頭、萬金銘珠溫泉民宿、白宮行舘、日月光溫泉山莊…等多家業者推出限定優惠住宿泡湯方案，提供民眾在年節假期出遊好選擇。

福山景觀橋將古圳步道和溪瀧步道連接，橫跨大羅蘭溪，成為旅人駐足留影的景點之一。 圖／吳俊儀 攝

迎接接下來的龍年假期，建議民眾趁假期來趟深度溫泉小旅行；隨著國旅精緻深度發展，建議來到烏來可以探訪德拉楠部落部落，泰雅族德拉楠部落位處於南勢溪上游水源保護區，再加上開發少，是目前烏來區最具原民風格的部落。沿著大羅蘭溪古圳步道前進，全程大致平緩，沿途並可欣賞大羅蘭溪美景，走進然森林感受大自然的洗禮，古道盡頭即是蝴蝶公園，四月到九月的蝴蝶季可見白粉蝶、青斑鳳蝶、台灣鳳蝶等蝶類，行程的最後回到烏來溫泉會館泡湯，烏來溫泉為碳酸氫鈉泉，素有美人湯之稱，用溫泉洗滌一天的疲憊，為旅行劃下完美句點。

烏來溫泉遠近馳名，是大台北都市圈居民假日的休閒去處，拍攝地點：烏來雲頂溫泉行館。圖／吳俊儀 攝

「新北感溫季，山海湯泉行」正式開跑，為促進新北市觀光旅遊，2024年度「暖冬感溫祭」擴大推出一系列活動，整合各地活動及業者的優惠方案，提供溫泉旅館、養生食品、伴手禮等業者共同行銷，讓跨年度的暖心活動不間斷且優惠獎不完，給旅客豐富好玩的冬季。今年首次推出「新北感溫祭短影音創作大賞」，首獎獎金8萬元，總獎金高達16萬，徵件即日起至2024年2月29日，邀請高手們激發創意報名參加，歡迎大家踴躍投稿，更多資訊可上官網查詢：https://2024ntpcspring.tw/