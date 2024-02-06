全三重獨家推出的特色壽司店「宏洋酢壽司」

壽司是很多消費者喜愛的美食，台灣不乏很多知名的壽司名店，在這麼多日本壽司品牌百家爭鳴下，這間位於三重區中竂街15號的巷內美食-宏洋酢壽司，默默地展露頭角，讓舊雨新知成為老主顧。原因是這裏店面雖然不大，賣的壽司卻很特別，店內只推出 500元的無菜單料理，限定「只能內用，無法外帶」，確保食物最佳賞味品質，套餐內容大致上會有10品，採現點現做的方式出餐。

老闆宏洋師父是從十年前進入壽司這領域的，早前從醋飯學習時，下了很多功夫，再來從食材部份做功課，一路上累積了許多辛酸及經驗，現在的他，已然推出自己的「自信菜單」，隨手一顆壽司，有了自己的節奏與自信，舉手投足間完成的作品，除了注入自己食藝創作的呈現，也讓客戶感受到每顆壽司帶來的美味饗宴。而且很多特殊的食材是外面沒有的，吃來新奇獨特，也讓人覺得值回票價。每一顆壽司送到面前的當下，就是最佳賞味時刻，宏洋師傅製作壽司時，會使用新鮮食材結合壽司飯，有的使用燈箱烘烤過的海苔來加以結合（增添香氣）。壽司沾上店內特選的阿里山白山葵醬(哇沙米)，一口吃下去的味蕾交響曲，讓食客們讚不絕口，其中不乏很多鐵粉們，每周都會來吃上一次，品嚐著美食帶來的人生享受。

無菜單料理最讓人感到特別的是駝鳥肉壽司、鱷魚肉壽司、小鰶魚壽司，另外美味動人的炙燒天使紅蝦壽司、干貝壽司、鰻魚肝壽司…等，這些食材因為加上老闆的刀工，不同食材有不同的刀工切法，把食材的味道引到極致，融入舌尖時的風味，流轉層次疊疊變幻，讓人不禁驚嘆「高手在民間」，在三重的巷弄小店，吃得到這番極品美食。

刀工水準，是造就入口極化的關鍵

不同的食材，透過不同的刀工，可以升級食材的美味檔次，魚材、貝類、肉類等不同的食材，透過宏洋師父的刀工，每一道都美味究極，而且可以讓食材服貼在醋飯上。用心刀工切出來的生魚片，魚肉組織被切的間隔大小一致，讓魚材入口後，不用費力咀嚼就能和米飯融合在一起，使得醬汁更容易滲入食材，刀口數的拿捏，都會影響口感。極致的刀口可以讓壽司吃下去後入口即化，這種美味感就是日式壽司最動人的地方。

宏洋師傅現在每道壽司信手捏製只需幾秒 (師傳捏製壽司的時間愈短愈好，以免手溫影響食材口感及鮮度。宏洋師傅追隨，日本著名的壽司之神（小野二郎先生）精神，努力專研壽司，只想把每顆壽司做到更好，更適口，走出屬於自己的職人路，顯示出他專注在壽司在壽司領域上的投入與成果。

店內除了美味的無菜單料理味，還提供了無酒精的白酒，讓大家放心品味美酒佳餚，不用花大錢，也能感受人生中對美食追求之日常滿足。

壽司的美味，來自於千變萬幻的食材組合，以及日料師傅的功力。在三重能出現這樣一間平價，但吃得到高檔食材的壽司店，老闆透過一步一腳印累積出來的料理功力及忠實的粉絲們，除了用心選材，精進自己之外，就是對於自己要活在壽司這個世界裏登鋒造極的一生懸命。喜歡吃壽司的老饕們，不妨來宏洋酢壽司品嚐一番。

【店家資訊】宏洋酢壽司店

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訂位預約電話：0936 720 423

營業地址：新北市三重區中寮街15號 (菜寮捷運站2號出口)

營業時間：12：00～21：30 (賣完提早打烊）週二公休