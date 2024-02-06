輝達股價再創新高 外資目標價喊800美元

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美股科技巨擘財報喜憂參半，但不約而同看好AI產業前景，並將加大相關開支，提振AI晶片龍頭輝達，周一股價逆勢大漲4.79%，收在693.32美元，再創新高。在輝達21號公布上季財報與展望前夕，高盛和美銀都看好產業對AI晶片需求增加，將輝達目標價上調至800美元。外國財經媒體：「輝達的股價今天再次達到新高，分析師對輝達本月將公布的財報感到樂觀，股價今年已經上漲了40%。」

儘管周一美國股市大多收低，不過AI晶片龍頭輝達，仍逆勢大漲4.79%，收在693.32美元，再創新高，讓輝達總市值達到1.71兆美元，距離超越亞馬遜又更進一步。看好AI產業前景，高盛和美銀都將輝達目標價上調至800美元。

外國財經記者：「半導體巨擘輝達大升級，今天早上高盛將輝達目標價調高至800美元。」

高盛分析師看好輝達未來展望，重申股票「買入」評等，反映對AI伺服器需求強勁，GPU供應持續改善，今年晶片銷售將大反彈。

美國大型科技股陸續發布財報，儘管Alphabet、微軟、蘋果上季獲利成長，但核心事業表現不如預期，未來展望相對保守，顯示科技股在未來幾周仍將面臨艱難的開局。

外媒主播：「輝達持續是美股七雄中表現最好的，但隨著我們進入財報季下半年時，晶片產業正在發生一些不尋常的動態，產業修正比較弱，英特爾和超微的第一季展望都低於市場預期。」

目前科技七雄，剩下輝達在金龍年開紅盤後，預計21日公布上季財報，吸引投資人目光，外界關注美國制裁下中國市場發展，以及與華為AI產品競爭。除了輝達之外，英特爾AI PC計畫持續推進，預期PC換機潮下半年開始發酵，相關台廠包括緯創、緯穎、技嘉、廣達等可望受惠，法人看好AI仍將是2024年產業主軸，是牽動大盤走勢關鍵。（記者曹再蔆、陳柏誠／綜合報導）