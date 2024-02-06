台積電邁向大航海時代，日本熊本廠揭五大布局關鍵

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台灣「護國神山」進入大航海時代，首站駛向日本。當台積電遇上熊本熊，將會有什麼火花？ 2024年2月將開幕的日本一號晶圓製造廠，有哪些指標性意義？本文拆解五大面向。

護國神山」台積電進入大航海時代，2024年首站將於日本上岸。

「在日本，台積正在熊本建立一座特殊製程技術的晶圓廠，將採用12∕16奈米和22∕28奈米製程技術。我們將在2月24日為該晶圓廠舉行開幕式，預計在2024年第四季量產，」經過長達一個月的傳言與否認，台積電董事長劉德音在1月、任內最後一次法說會的告別秀上，正式宣告日本熊本廠開幕時程。

這座耗資2714億新台幣（86億美元）建造的晶圓製造廠，是台積電2017年取得7奈米製程全球領先之後，首度海外建廠完成（表1），標誌著台積電成長型態的重大進化，也揭開科技產業全新序曲。

時間回到2019年，總體經濟正在中美摩擦趨緩之下，回到燈光美、氣氛佳的景象。台積電計畫新一波產能擴大，於是在台南科學園區擴建新廠，也終於拿到新竹寶山建廠核准；盤算起來，若要繼續採用台灣本地資源快速擴張，將會愈來愈吃力。

此時，日本政府有意尋求台積電合作，雙方開始頻繁接觸，探討赴日設廠的可能（表2）。

羅之盈整理

槓桿國際資源，拉抬總戰力

2020年，進入彷彿沒有明天的全球大疫情，遠距工作、遠距教學帶起一波電腦換機潮，暴增的晶片需求量，讓台積電產能供不應求。其後三年，疫情讓中美關係出現新裂痕，地緣政治之下供應鏈重組，從過去的全球生產、全球運送，更趨向區域生產的「短鏈化」。

日本政府此時加強復興半導體產業，不僅先是投入3500億日圓（約新台幣755億元）研發基金，又追加鉅額的製造相關補助至1兆日圓（約新台幣2150億元），進而促成台積電深入合作。

「台積電一定需要往外走的，去槓桿（leverage）國際資源，在日本設廠就是這樣，」前科技部長陳良基分析，日本半導體產業根基還在，設備與材料仍是非常強，「台積電日本設廠對台灣來說，就是讓我們供應鏈的力量，因為國際資源的有效利用，整體變強了！」

台積電日本一廠，位於九州熊本縣菊陽郡菊陽町，2021年11月宣告建廠、2022年4月動工，兩年內完成建造，於2024年2月開幕、年底量產。該廠為台日合資公司所建，其中台積電占股50～70％，日本索尼半導體（SSMC）約20％、豐田集團的電裝（DENSO）約10％，台積電已透露開始規劃日本二廠，並可望製程推進至6奈米。

陳良基指出，台日供應鏈一直以來都有很深的連結，2018年台積電規劃南科新廠時，當時科技部找來日本關鍵企業，至台南洽談建立先進製程聚落的合作細節。

「台積日本設廠還有一項重點：貼近市場，」陳良基表示，熊本一廠月產能5.5萬片，「日本企業可以完全包掉」，未來日本產能應可以更多，因為製程與供應鏈很多是共用資源，日本基地差不多月產10萬片的話，規模經濟的效應會更好。

展示給美國、德國政府看

探究台積電日本成功建廠的指標性意義，可從組織內部狀態、外部戰略部署、市場趨勢拆解，可分五大面向來觀察：

一、海外策略帶動成長，穩定台積電內部狀態。台積電1月份法說會總結2023年運營成果，全年營收2.16兆新台幣，相較歷史高點的2022年2.26兆元，減少4.5％，但已是疫情前、2019年營收的兩倍。

這是劉德音自2018年上任後，最後一次主持法說會，6月股東會後，可望由總裁魏哲家接任。

「雙首長其實不是好的接班策略，不是兩人誰對誰錯的問題，而是兩人明擺著就得競爭，」科技產業分析師、美商科克蘭資本董事長楊應超，認為「雙頭馬車時代」結束，大家可以專心做事了。

面對領導團隊更迭，對組織來說，都是人心浮動的時刻，尤其是劉德音啟動的大航海時代，未來會不會持續推進？

法說會上，劉德音笑容特別多，感覺很是輕鬆，他一如以往的報告海外拓展足跡，一如朗讀「畢業成績單」。隨後，魏哲家展望2024年，預計美元營收年增可望達21～26％（low-to-mid twenties），重申未來幾年複合成長率將介於15～20％區間。

超強勁的成長預估，不僅來自技術推進，更包括熊本廠量產，因此透過海外廠加持，達到跳躍式成長，將是穩定內部最務實的基礎。

二、台日產業同盟，帶來區域生產綜效。「日本與台灣的產業關係來看，合作還是比競爭多一點，」著有《晶片對決》的前經濟部長尹啟銘表示，日本企業自1953年從美國引進電晶體技術後，輝煌30年、沉寂30年。2021年日本政府啟動的《半導體戰略》，鉅額的補貼、撥款也快，「基本上，日本是玩真的！」

他觀察，以前日本本來就沒有電子代工產業，且半導體以利基型領域為主，所以現在日本要進入半導體代工領域，雖然可以找韓國合作，但台灣仍會是重要伙伴。

日本半導體產業是由大型綜合電機企業組成，例如索尼、松下、富士通、日立等，它們製造電視、電腦、手機、冰箱、冷氣機等品牌商品。大型綜合電機企業資本雄厚，有資源投入設備研發，培養出豐沛的設備技術與人才，也因大批買進材料，更懂得材料研發與運用技術，這都是台灣產業所缺乏。

未來透過日本廠做為紐帶，台積電可望取得更為緊密的日本供應鏈，預計取得更具優勢的成本與穩定來源，相對的，日本設備與材料企業也有機會加大投資台灣。

三、日本廠，可做為台積電跨國管理的練兵場。台積電自2021年4月宣告三年投入新台幣3.1兆元（約1000億美元）全球建廠，實際資本支出在2021年約8392億元、2022年約1.1兆元、2023年約304億元，總計大航海計畫的實際支出已達2兆元。

目前日本熊本廠推進順利，即將量產；美國亞利桑那州廠卻卡關在補貼與勞工問題，後延一年，至2025年開幕；德國德勒斯登廠進行中，還在選址、勞工規劃等前置作業期。

外界普遍認為美國廠延後，與台積電缺乏跨國管理經驗有關，甚至美國工會還要求與台積電協商。

「鳳凰城不是竹科，美國職場文化大不相同，」楊應超直言，希望台積電可以汲取美國經驗，調整全球擴廠計畫，日本廠是一個很好的練兵場。

四、推動德國、美國建廠進度，日本廠是跨國合作的指標案例。此外，台積電在政府層級的國際談判，也還在學習階段。一位熟知政策運作的政務官觀察，「企業是鬥不過政府的，尤其是外來企業。你可能知道水電、土地、人力、法規、稅務等規定，但每個領域都有眉角，如果沒談好，去了才知道上了賊船，就麻煩了。」

熊本廠得以按照計畫完成，與日本政府支持有很大關係，日本政府不僅疏通建廠關隘，並且履行承諾、連續撥款，一廠補助4780億日圓（約新台幣1030億元），2023年啟付、2024年完付。

台經院產經資料庫總監劉佩真推估，日本政府補貼台積電熊本廠42％之多。而且二廠部分，也將獲得日本政府將近9000億日圓的補貼，順利的話，可望2027年量產。

顯然台積電正在學習與他國政府打交道。劉佩真指出，日本廠開幕，某種程度也是「小小展示給美國和德國政府看」，只要政府撥款快速，台積電有能力如期完成。

五、接住晶片成長商機。經過長達一年的庫存去化，半導體產業2024年展望明朗，熊本廠產能可望接住需求。調查機構IDC預期，半導體銷售市場將重回成長趨勢，年成長率將達20％。

劉佩真分析，調查機構評估的成長率很高，主要是因為前一年基期很低，伴隨著消費性電子產品的終端需求逐步回溫，手機、電腦，今年肯定會轉正，再加上AI晶片供不應求，「2024年半導體產業至少有一成以上增長，但因為今年全球將有數十座新建的晶圓廠啟用，成熟製程的廠家，預計將會遭遇價格戰，但對台積電來說不受影響，成長仍然可期。」

日本廠不會「掏空台灣」？

關於即將量產的熊本廠，為何沒有美國亞利桑那州廠開幕時，出現「掏空台灣」之說？

主要在於熊本廠是採用成熟製程，一廠預計是12∕16奈米和22∕28奈米製程技術，即便是二廠所規劃的6奈米，在其2027年開幕時，也非最新進製程。但美國廠，則一開始就逼近最先進製程，讓外界有「技術外移」憂慮。

一位熟悉政治操作的產業官員感慨，美國廠開幕的移機典禮在2022年12月，「掏空論」發酵於選情膠著的縣市長選舉之中。現在看來，台積電最有價值的研發能量與人才，其實很難被掏空。

「台積走向全球是必然趨勢，成熟製程往外移，也是必然，」他提醒台灣應務實檢視產業動態。

文／羅之盈

【本文摘自遠見雜誌2月號；更多文章請上遠見雜誌官網】