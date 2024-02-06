擴大招商引資 陸多地近期新設「投資促進局」

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近年來，「投資促進局」已在大陸多地掛牌，在本輪機構改革中，又有包括西藏、天津、包頭等多地新成立了相關機構。

澎湃新聞報導，據微信公眾號「西藏發布」2月4日消息，根據《西藏自治區機構改革方案》，近日，自治區黨委社會工作部，自治區黨委金融辦、金融工委（區地方金融管理局），自治區機關事務管理局，「自治區投資促進局」，自治區文化和旅遊廳掛牌成立。

稍早前的1月19日，天津市投資促進局等3家機構改革新組建單位正式掛牌。天津市投資促進局擔負統籌推動全市招商引資、產業促進職責，將與各區新組建的招商引資隊伍、全市各行業主管部門一起，助推全市經濟高質量發展。

目前，楊柳已任天津市投資促進局局長、天津市人民政府副秘書長，她此前擔任天津東疆綜合保稅區管理委員會（天津東疆港區管理委員會）主任、中國（天津）自由貿易試驗區管理委員會副主任。

另據廣東深圳、浙江寧波兩地人大常委會近日發布的任免資訊，李萌已任深圳市投資促進局局長，張立央已任寧波市投資促進局局長。

此外，內蒙古包頭市招商投資促進局於1月28日組建成立。

據《包頭日報》消息，新組建的包頭市招商投資促進局，為市政府工作部門，統籌推進全市招商引資、組織實施全市性投資促進活動等職責。負責貫徹執行關於招商引資、投資促進工作的方針政策，擬訂全市招商引資和投資促進方面的戰略、規劃、計劃、政策並組織實施，承擔大陸、境外（港澳台地區）招商引資管理、服務工作，為來包投資者提供環境考察、資訊諮詢、政策解答等全過程服務。協調、參與外來投資項目的洽談、簽約和項目的實施以及招商引資、投資促進工作宣傳等職責。