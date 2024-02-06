財運龍總來！遠雄房地產春節連假全台12案迎賓不打烊！

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看好2024年房市剛性需求，在即將到來的農曆春節連續假期，房市不打烊！其中全台推案的遠雄房地產公司，今年新春房市不打烊，全台總共有12筆新案，接待中心不打烊，一方面為即將完銷的銷售中新案，全力催出油門，力拼完銷！另方面也為2024年計畫最新登場的指標新案暖身，在新春假期搏得好采頭。

遠雄房地產在今年農曆新年的連續假期中，台北、桃園、台中、台南和高雄，將有12筆新案接待中心，新春不打烊！並準備豪禮、紅包大方送，龍重登場；以新北市新莊「遠雄九五」來說，初四到初五將在40樓高空接待會所舉辦VIP封館饗宴，桃園「最美接待中心」大園指標案「遠雄仰森」，則針對新春期間下定並完成簽約的客戶，提供新春最大獎「國外旅遊雙人來回機票乙份」。

遠雄房地產表示，為迎接2024年喜迎金龍年，遠雄新春賞屋活動蓄勢待發，喜氣洋洋迎春不打烊！不少接待中心現場，將籌備豐富精采的活動，以及豐盛精緻的美食，更備有豪禮、紅包大方送，邀請客戶新春假期閣家前來走春賞屋。

其中在新北市新莊的頂級豪宅指標案「遠雄九五」，預計在春節初四到初五，於40樓高空接待會所，舉辦VIP封館饗宴，邀請詹姆士和郭主義，雙名廚以龍入菜。

桃園則有「遠雄夏沐」、「遠雄仰森」等新案，接待中心不打烊。

其中「遠雄夏沐」為歡慶深耕桃園小檜溪4周年，將在新春假期，舉辦一連三天的新春紅龍龍熱鬧小市集，從初三的慈善義賣愛心好攤、初四的食在好春胖卡盛典、初五的賞屋情人花束，現場更有開運塔羅占卜與Q版全家福現場繪製服務，還有機會參加新春賞屋抽紅包。

大園指標大案「遠雄仰森」在今年農曆假期中，預計自初三～初五，推出新春異國美食饗宴及異國主題手做DIY活動，包含「日式祈福手作注連繩」、「韓風擴香磚」及「土耳其馬賽克燭檯燈」DIY活動，採限量預約報名制，期間只要完成賞屋活動即可獲得「異國零食嘉年華」兌換券，兌換異國零食享樂趣，享有「賞屋紅包牆」新春好運刮刮樂、星巴克禮券等、「幸運大轉盤好禮抽」等新年禮，新春期間下定並完成簽約，即可擁有新春最大獎「國外旅遊雙人來回機票乙份」。

在台中方面，水湳大案「遠雄藝舍」預計自初三到初五，邀請賞屋客戶感受肌理畫與植感花藝之美，賞玩藝術後，還可抽紅包、領取限量精緻的咖啡禮盒，另外只要於春節期間成交下訂，還可把IPHONE 15 PRO帶回家。

台中七期的「遠雄琉蘊」，春節期間將邀請支持遠雄的VIP們來到全新落成接待中心共度新年。

遠雄建設在今年最新力作-台中港的「遠雄星呈」，可望是台中港造鎮圓滿大成顛峰之作，為台中港造鎮系統第10案，今年新春連假也將舉辦不少活動。遠雄房地產指出，「遠雄星呈」將邀請一直支持遠雄之星系列的VIP，來到全新落成接待中心共度新年，今年春節活動採全預約制。

在台南方面，「遠雄綠禾」將自大年初三到初五好禮賀新春！接待中心將備有英式、和風與東方三種風格午茶，與來賞屋的朋友分享，及塔羅牌開運占卜、魔術、氣球、關闖遊戲等親子同樂的趣味互動，迎接新舊朋友賞屋走春，還有每日福袋限量抽，幸運兒可以把999黃金抱回家。

遠雄房地產表示，「遠雄綠禾」打造出台南少見的垂直花園建築，以3房戶戶邊間的採光格

局，深受南科就業族群與在地換屋客青睞。為感謝支持，新春期間推出38坪樹梢戶壓軸

戶型，以限定加碼3好禮回饋客戶：好禮1：賞屋贈7-11商品卡乙張及精美文具組，送完為止。好禮2：簽約再贈掃地機器人乙組。好禮3：38坪限定戶別加碼贈送65吋電視乙組。

另外台南市中心「遠雄藏萃」預計從年初四～初五，安排Q版人像畫、新春開運占卜，龍年來遠雄藏萃走春，天天都有香噴噴的現做美食小點；新春期間賞屋就抽通通有獎紅包牆，簽約再加碼抽出Tokuyo Mini玩美椅PLUS按摩椅、iPad 10 64G、Switch、Airpods、空氣清淨機、吸塵器、吹風機、藍芽喇叭等多項好禮。

台南永康「遠雄東御苑」自初三到初五，接待中心天天準備豐富活動和表演，加上美味餐點料理、開運抽獎，以及歡樂好玩的「春遊東御苑」新春系列活動，包括COSPLAY 氣球派對，專業氣球老師客製不同的造型汽球；新春

童樂會安排彈珠檯、神射手、手指保齡球、磁鐵釣魚等超受兒童歡迎的互動遊戲；另外，賞屋即可抽開運紅包、打卡送限量好禮。

在高雄方面，指標大案「遠雄THE ONE」，2024年新春雙天后封館開唱。為慶祝銷售破7成，遠雄特別在大年初三、初四、初五於「THE ONE」17樓英式午茶館，舉辦住戶獨享VIP封館演場會，安排金嗓歌后葉璦菱、金曲歌后張秀卿，雙天后輪流開唱。

高雄「遠雄琢蘊」與「遠雄峰蘊」接待中心，預計從初三到初五，每日安排精采活動、好蘊微市集、美味餐點、主廚現煎牛排和藝術主題手作DIY，並且推出走春限定好禮，「來就抽」走春打卡送福袋；「賞屋抽」實

用居家好物精選；「歡樂送」幸運籤餅與新春寫真集；「轉訂送」IPHONE 15 PRO等。