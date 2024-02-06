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西洋情人節將至 統一集團備6.5萬朵玫瑰應戰

初五是西洋情人節，統一集團準備6.5萬朵玫瑰花在旗下7大品牌通路限量販售。圖／業者提供
初五是西洋情人節，統一集團準備6.5萬朵玫瑰花在旗下7大品牌通路限量販售。圖／業者提供

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今年大年初五同時也是西洋情人節，統一集團集結7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨台北店、高雄夢時代、BEING sport、BEING fit、星巴克、CupiCho丘彼巧全球精品巧克力專門店同步獻上近6萬5,000朵「進口空運玫瑰花」。今年西洋情人節適逢農曆初五，也是春節連假最後一天，預估臨時性購花需求將增加，統一集團提供多元且便利的購花管道，讓民眾提前備妥花禮，為戀情加溫助攻。

西洋情人節即將來臨，統一集團特別引進來自哥倫比亞、厄瓜多空運進口玫瑰花，於有世界頂級玫瑰花產地之美稱的南美洲種植，全程低溫保鮮運送，花型碩大立體飽滿、花瓣豐富多層次。精心挑選的「經典紅色玫瑰」代表熱情與誠摯的愛情聖物，並有永垂不朽的愛情和浪漫的象徵，傳遞飛越萬里的真摯愛意。

玫瑰是眾所皆知的「愛情之花」，精緻的玫瑰花禮讓有情人互表愛意，每朵玫瑰花皆採用特別設計的包裝盒承載愛情的幸福時刻，這份精緻包裝由集團團隊創新設計，外盒以純潔的白色及閃耀的金粉，搭配象徵浪漫的紅玫瑰，以此向情人表達最真摯且優雅的愛。

統一集團「進口空運玫瑰」同步在7-ELEVEN、康是美、統一時代百貨台北店、夢時代購物中心／統一時代百貨高雄店、BEING sport／BEING fit、星巴克、CupiCho全球精品巧克力專門店等7大品牌通路限量登場，詳細資訊請依照各品牌官網公告為主。

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