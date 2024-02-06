《基金》上周台股ETF受益人微增 人氣最旺這檔摘冠

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【時報記者任珮云台北報導】每周台股ETF集保戶股權分散統計出爐，根據2024年2月2日最新公布的集保戶股權分散統計資料顯示，台股ETF的受益人最新一周止跌微增1萬5019人，總受益人從去年底的6070628來到639萬8739人，進一步觀察，上周56檔台股ETF中有22檔受益人增加，其中以群益台灣精選高息(00919)周增8524人居冠最具人氣，其他包括復華台灣科技優息(00929)、國泰永續高股息(00878)、富邦臺灣中小(00733)、群益半導體收益(00927)都有增加千人以上。

至於上周受益人次減少較多有元大台灣50(0050)，國泰台灣5G+(00881)，中信關鍵半導體(00891)、富邦公司治理(00692)、兆豐永續高息等權(00932)等。整體來看，最具買氣的還是高股息的00919、00929、00878，而因台股萬八大關高點，加上農曆過年長假將至，0050受益人難免不想抱股過年，反之存股族在領到年終獎金後仍然持續加碼買進高息ETF。

財富管理專家表示，以台股來說，可以運用年終獎金進一步規劃基金ETF理財，穩健投資人可以台股高息ETF為核心配置穩固資產。建議可留意訴求精選高息、能為投資人帶來穩健收益的台股高息ETF投資契機。以00919固定息值0.55元估算，如果想讓每張的息值固定在10%以上，其實就可以趁價位在22元上下多買來降低成本。且00919的股性相對比較活潑，可創造很多見綠加碼、增加股數、降低成本的機會，此外，00919類似台積電階梯式步步高的配息政策，優於投資人期待，因此深受投資人青睞。

群益台灣精選高息ETF(00919)基金經理人謝明志表示，投資人可將部分年終獎金用於投資基金ETF，既培養理財習慣，亦能以此免除擇時進場的困擾，時間拉長還能攤平投入成本，並參與台股中長期投資契機。參考大盤近15年行情，農曆年後多有一波漲勢，加上景氣燈號轉為黃藍燈、台股整體企業獲利2024年預期成長15%、美股龍頭財報公布多屬正向，因此對大盤後市不看淡。