春節國道省道車潮多 估初二及初三最塞

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農曆春節連假將在8日開始，國道方面，根據交通部高公局預估，雙向是初二（11日）到初三（12日）最大量，預估達135百萬車公里；省道方面，公路局也預估初二及初三最塞。

農曆春節7天連假將在2月8日開始，根據交通部高公局預估，交通需求以過年返鄉團圓及旅遊旅次為主，南向交通量集中在初一（2月10日）到初三（2月12日），其中初二（2月11日）最大量，預估達70百萬車公里，約平日的1.5倍。

北向集中在初三（2月12日）到初五（2月14日），初四（2月13日）最大量，預估可達73百萬車公里，是平日的1.6倍；雙向則是預估初二（2月11日）到初三（2月12日）最大量，預估達135百萬車公里，是平日的1.5倍。

在疏運措施方面，高公局表示，連假期間將實施匝道儀控、高乘載管制、匝道封閉、開放路肩及於連假期間，每日凌晨0時至清晨5時全線暫停收費等措施。

高公局建議，西部國道方面初一到初三的南向民眾：建議早上6時前或中午12時以後出發；初三到初五北返民眾建議在南部地區民眾於上午9時前出發、在中部地區於中午12時前出發。

國道5號方面，初一到初三南向民眾建議早上5時前或下午5時以後出發；初三到初五北返民眾建議早上9時前出發。

省道方面，交通部公路局表示，春節連續假期省道易壅塞路段共25處，包含地區主要幹道、銜接高速公路路段、觀光風景路段及新春參拜熱點等，尖峰時段預計為初二、初三。

根據公路局公布的春節易壅塞時段及路段表，包含台9線蘇花改、台9線南迴公路、台1線水底寮路段、台61線鳳鼻路段、台61線竹南路段跟台61線中彰大橋路段等，都是較壅塞路段。

公路局表示，在台9線蘇花路廊蘇澳、蘇花改、崇德等路段將實施大客車優先措施，並時段性管制載運危險物品車輛及21噸以上大貨車通行。

台61線西濱快速公路封閉竹北新港三街一段與西濱路一段路口、以及封閉台68線南寮端西向南下出口匝道、並封閉西濱交流道北上入口匝道及竹南路段6處平面路口，提升西濱快速公路行車效率。

另外，為鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，公路局說，連假期間提供國道客運票價及轉乘優惠，包含88條國道客運路線享平日優惠或原票價85折、以及10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費。

搭乘國道客運前往東部再加碼票價（在指定日期4人同行1人免費，返程再抵200元）或租車優惠（持國道客運購票證明租車再享優惠）。