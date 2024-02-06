東京降雪交通亂 部分鐵路停駛 31航班取消

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時隔兩年，東京再次降下大雪，準備前往東京的民眾，要特別注意，日本氣象廳表示，即便是平地也可能降下「警報級大雪」，並示警6號晚間可能就是降雪高峰，預計24小時後東京積雪可達20公分，氣象廳提醒民眾，要多加注意安全。而大雪也造成交通大亂，日航和全日空6號，一共取消31架班次。提醒民眾出發前再次確認相關航班訊息。

日本新聞記者：「JR新宿站前又下雪了，風越來越大、雪也越來越大，地面上已經有大約5公分厚的積雪。」

東京新宿街頭，大雪紛飛一片白茫茫，受到低氣壓影響，日本氣象廳對東京發布，入冬以來首次大雪警報，導致交通大受阻，同時也預告，接下來將有「警報級 大雪」，呼籲東京民眾要特別小心。

日本氣象廳預報員：「預計從6日下午到明天上午，大範圍的交通堵塞將擴大，特別是從箱根到多摩地區以及茨城縣等，都將出現警戒級交通擁堵。」

日本氣象廳觀察，大雪都會集中在關東地區的東京23區，積雪最多可能達40公分，東京電力公司也表示，截至6號凌晨5點，服務區域內約有4540戶家庭停電，更有網友在社群平台PO出，電車內一片漆黑的影片，也有人表示，猿橋站站方還貼心發放暖暖包及麵包等物資，日本各地積雪，當地政府強力宣導，在雪上行走時，要特別留心注意！

日本新聞主播：「請注意地鐵站附近以及地下商場的出入口，也被認為是濕滑區域，在人多的地方，雪被壓實且變得很滑，因此，請小心地面濕滑，來確保自身安全。」

農曆春節假期來臨，多數遊客前往東京旅遊，但許多人可能不熟悉如何在雪中行走，日媒也特別宣導，最好的做法 就是將兩手空出，以防跌倒時 可以即時應變，並且學企鵝小步伐走路，會更加安全，要確保每一步都確實的踩在地上。（記者陳湘庭、萬俊樑／綜合報導）