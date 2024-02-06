寒流低溫急凍 科技男吃尾牙飲酒突心肌梗塞倒地 送東元醫院救回一命

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10℃以下寒流低溫，全台急凍！各地傳出多起OHCA個案，且適逢尾牙春酒旺季，民眾吃宴席難免小酌助興，新竹就有一名50歲游姓在科技業的上班族，尾牙聚餐時豪邁乾杯，喉嚨借過，絲毫不忌諱，喝到一半卻突然倒地不起，同桌友人見狀趕緊叫救護車同時第一時間幫忙施予CPR急救，男子OHCA緊急送到東元綜合醫院救治，經心導管中心團隊即時在60分鐘內打通阻塞的血管，成功救回男子性命，住院觀察後平安出院，健康與家人團圓過年。

東元綜合醫院心臟內科主任張聖典醫師表示，該病人自述曾做過健康檢查，檢查報告紅字只有膽固醇偏高，沒有其他重大疾病，自認身體還算健康。但病人此次OHCA到院檢查發現三條血管都有阻塞，而且狹窄得非常嚴重，分別是左前降支、左迴旋支和右冠狀動脈，這次主要打通的是左前降支，也是三條之中最重要的血管，所幸經過心導管中心團隊即時在黃金時間內打通血管，成功救回男子生命。

張聖典醫師說，寒流來襲，連續低溫、陰雨綿綿和冷風刺激，會促使血管收縮、心跳加快，讓心臟與血管的壓力增加，本身就有心血管疾病的患者，可能引發心律不整或急性心肌梗塞，最近又剛好是尾牙旺季，宴席黃湯下肚、摸彩心情亢奮，酒精影響加上夜晚氣溫偏低，都增加心血管疾病的發生機率！

心肌梗塞的高危險因子有年齡(男性≧45歲；女性≧55歲)、家族史、吸菸、缺乏運動、肥胖、高血壓、糖尿病，還有容易被忽視的「高膽固醇血症」(低密度脂蛋白≧130 mg/dL或高密度脂蛋白＜40mg/dL)。醫師說，低密度膽固醇超標是造成心血管疾病的重要風險因子，心臟科醫師會根據患者的風險來決定個人化控制目標。許多患者都知道要控制低密度膽固醇（LDL-C），但是往往看到抽血報告的低密度膽固醇數值降下來後，就擅自停藥，導致血中的膽固醇不穩定，治療效果也就大打折扣。

高血脂是慢性病，一旦中斷服藥，血液中的低密度膽固醇很快就會回升，因為沒有明顯症狀，要抽血才知道，因此容易被忽視。低密度膽固醇回升後，會使血管變狹窄、阻塞，呼籲有三高的朋友要規律服藥、控制飲食、保持運動，讓血脂達到理想目標，才能降低心血管疾病的風險。

醫師也提醒心肌梗塞的徵兆，當出現不明原因左胸悶、頭暈、心悸、噁心、喘、呼吸困難，務必把握黃金搶救時間，送往有能力治療急性心肌梗塞的醫療院所，東元綜合醫院設置兩間心導管室，連續三次獲得醫策會評鑑「急性冠心症照護品質」認證醫院，即刻打通血管，挽救寶貴的生命！