《電週邊》PC急單+年前拉貨 致伸元月營收雙增3成

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【時報記者任珮云台北報導】致伸（4915）1月份合併營收為新台幣54.2億元，較去年同期營收年增34%，月增率達33.5%。致伸一月份營收受到PC急單挹注及農曆新年提前拉貨，整體營收呈現高雙位數年增與月增率。隨著AI應用的普及，AI PC熱潮將進一步帶動PC換機需求，為致伸整體PC相關周邊產業帶來嶄新商機。

致伸在2024年美國消費性電子展(CES)以「啟動AI紀元」為主題，致伸三感合一 (視覺、聽覺、觸覺)的能力，為用戶帶來嶄新科技與創新體驗。致伸的產品與多元解決方案完美契合人工智慧浪潮，耕耘多年的成效將逐漸顯現，如公共安全相關設備(Public Safety)、AIoT(B2B)視覺方案，智慧門禁解決方案包括先進智慧門鎖和門鈴，皆運用AI技術提高安全性和便利性，展現公司卓越AI整合應用能力。此外，致伸的AI智能相機，提供自動跟隨和手勢識別等AI增強功能，不僅滿足內容創作者多樣化的需求，顯示公司在影像和視訊會議領域創新實力，滿足AR/VR、智慧交通和智慧醫療等廣泛應用。

在車用領域方面，除既有的汽車電子(ADAS/ AVAS)外，車隊管理系統與車用資安領導廠VicOne策略合作，並結合AI智能邊緣運算，提供安全可靠的終端產品。致伸掌握關鍵技術，持續投入新產品研發，提供先進的客製化服務，推出創新應用進而強化中長期成長利基。