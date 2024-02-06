台海若爆發戰爭，「護國神山」台積電挺得住？

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全球經濟高度仰賴砂、鹽、鐵、銅、石油與鋰等原始物質，它們構成城市的基礎、足以撼動金融、左右各國角力，甚至改變人類文明與氣候變遷。《遠見》獨家專訪《供應鏈戰爭》作者埃德．康威，解析世界局勢瞬息萬變，供應鏈如何改弦易轍？

「原料世界」支撐人類的日常生活，連接各國經貿往來、堆砌出現代文明。一旦原料從產地斷鏈，全球供應鏈將如骨牌般崩塌。

元月初，《遠見》獨家專訪「天下文化」新書《供應鏈戰爭》作者埃德．康威（Ed Conway），談論極端氣候、貿易戰及地緣政治劍拔弩張下，供應鏈如何改弦易轍？

鏡頭來到智利的丘基卡馬塔（Chuquicamata），海拔3000公尺，是世界最大的露天銅礦。早在幾世紀前就已開採，在阿塔卡馬沙漠山區挖出一個比峽谷還深的巨坑，足以吞噬整座台北101和杜拜哈里發塔。

《天空新聞》經濟與數據編輯康威回憶，當時他站在礦坑邊俯視，銅礦深不見底，唯恐一失足便會跌落萬丈深淵。不只眼前景象令人震懾，這座小鎮宛如鬼城、空無一人。由於人類過度開採，土石崩塌、開礦的殘渣廢料掩埋整座城鎮，居民被迫搬離。

走遍各地礦區、火山、鋼鐵廠，康威集數十年的採寫經驗，近來推出《供應鏈戰爭》一書，起心動念正來自對「去物質化」的叩問。

他愈挖掘愈發現，全球經濟其實高度仰賴砂、鹽、鐵、銅、石油與鋰等原始物質，「就像這場越洋專訪能順利進行，靠的也是銅製的光纖電纜傳遞訊號。」少了銅，各行各業百廢待舉，但我們可曾思考「銅」來自何方？

康威娓娓訴說，這六種原料或許並不奇貨可居，但它們構築了城市的基礎、足以撼動金融、左右各國角力，甚至改變人類文明與氣候變遷。

《供應鏈戰爭》 —砂、鹽、鐵、銅、鋰、石油的戰略價值

作者：埃德．康威（Ed Conway）

譯者：譚天

出版社：天下文化

出版日期：2023年11月30日

台積電串起全球晶圓供應鏈，戰爭恐引毀滅性災難

從原料到產品，歷經漫長且精密的供應鏈，就像環遊世界一圈。其中，康威認為最神奇的，莫過於生產矽晶片的供應鏈，從藏身的採石場內被炸出來、到晶圓代工裝配廠，最後成為智慧手機的一部分，一粒矽砂在世界各國穿梭無數次。

「如果非要找一家能具體代表原料世界的公司，台積電絕對是首選。」康威對全世界最先進的台積電（TSMC）18號晶圓代工廠深感著迷。然而，受限於新冠疫情，尚未能親自踏訪這座位於南科的「護國神山」。

「我感興趣的，不僅是晶圓廠內發生什麼事，還有矽砂到達晶圓廠之前，究竟歷經了什麼事？」

康威肯定台積電生產的半導體及電晶體，是人類有史以來最不可思議的創舉。但他坦言，世上沒有一家公司能從無到有產出矽晶圓，若沒有荷蘭與日本提供的機器設備、少了德國的化學藥劑與其他國家各式零組件，台積電的晶圓廠也無法開張。台積電不只為蘋果、特斯拉或輝達等科技巨擘代工晶圓製造，更管理著龐大的供應鏈、水資源與能源使用，在全球供應鏈中，扮演了舉足輕重且不可取代的角色。

「台積電創辦人張忠謀曾說，『世界愈不和平，台積電的地緣戰略地位就愈重要。』」他觀察，近年全球地緣政治緊繃，確實牽動資本市場的布局，像是俄烏戰爭、中美貿易戰，導致全球政經不穩定、股市來回震盪，也讓全球半導體產業及供應鏈如履薄冰。

假設兩岸發生戰爭，全球供應鏈會受到衝擊？「這絕對是一場災難，」康威指出全球供應鏈的關係，比想像中更緊密且互相依賴。審視俄烏戰爭造成的能源短缺、糧食危機，康威擔憂，若台海爆發戰爭，不只衝擊台積電，影響層面還會擴及製造業及民生產業，後果不堪設想。

不過，康威認為中國大陸政府其實已意識到這點，像是超前部署一帶一路等跨國戰略，相較歐美國家，似乎更了解供應鏈牽一髮動全身的道理。

那麼，面對劍拔弩張的地緣政治，企業如何重新設定供應鏈策略？康威分析，長期以來，「價格」是牽動供應鏈的關鍵因素，不只驅動企業決策，也影響政府是否挹注資金。換言之，哪裡成本更低、產能更好，供應鏈就往哪裡移動。但21世紀的供應鏈策略不只要考量價格，康威指出，「地緣安全性、運輸穩定度，甚至是環境成本都須納入考量。」

2050年化石燃料難根除，應重新思考淨零政策

在人類的大部分歷史中，經濟產值與天然資源開發、能源消耗密不可分。然而，今日環境意識高漲之下，各國紛紛立下短、長期的淨零目標，諷刺的是，為取代化石燃料，人類以驚人速度開採砂、岩礦等天然資源，以建造更「環保」的電動車、風力渦輪機與太陽能板。

康威感嘆，歷經百年滄桑的礦山，為提供人類能源轉型的燃料，仍在承受痛苦剝削。事實上，若要加速實現全球2050淨零排放目標，往後的數十年，每年都需要挖掘三個丘基卡馬塔銅礦才能達成。

聯合國第28屆氣候變遷大會（COP28）上，近200國終於達成「轉型脫離化石燃料」的共識，但康威大膽假設：「即便到了2050年，人類社會都無法完全淘汰化石燃料。」

他舉例，化肥是農作與糧食供給不可或缺的元素，而世上絕大多數的化肥產自天然氣；又如，人們嘗試用回收塑料製作樂高積木，卻忽略這些回收塑料也是石油產物。在找到更環保、零碳的替代方案之前，人類社會的運作幾乎不可能擺脫化石燃料。

康威認為，現今政策制定者並未真正了解原料世界運作的因果，與其間的錯綜複雜。若貿然端出減碳政策牛肉，很容易低估淨零挑戰的規模，錯估實際所需的可再生能源與相關成本。

「撰寫這本書的初衷是探索並刻畫原料世界，但唯有當我們理解石礦變成產品涉及多少能源損耗、碳排放和環境破壞，才能從物質的視角，重新審視人類文明和地球環境的關係，」康威提醒。

文／易淳敏

【本文摘自遠見雜誌2月號；更多文章請上遠見雜誌官網】