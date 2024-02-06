冠德建設捷運聯開案「秀朗橋站」大樓上樑！第3季完工

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冠德建設（2520）跨足捷運聯開案的最新力作之一-位於新北市中和的「新北環狀線秀朗橋站捷運開發大樓」，今（6）日舉辦上樑典禮，打造為銀級綠建築商辦大樓，由新北市市長侯友宜主持，開工2年、約今年第3季即完工，預計1.5萬坪商辦創3千個就業機會。

新北捷運局創下四年三線捷運通車的佳績，首件自辦的捷運開發大樓也完成重大里程碑！今日「新北環狀線秀朗橋站捷運開發大樓」，舉行上樑典禮，由新北市市長侯友宜，率領捷運局及投資人冠德建設團隊，共同祈福上梁，祈求工程順利圓滿。

新北市長侯友宜表示，「新北環狀線秀朗橋站」是新北捷運局首件自辦的捷運開發案，於2022年7月開工，預計2024年第3季完工，開工2年即完工，並將在2024年11月取得使用執照，接著開始交屋。將可提供1.5萬坪商業及辦公空間，創造3千個就業機會，成功將大眾運輸導向發展（TOD）政策，將人流及商業導引到捷運沿線活動及發展，也讓環狀線旅運量持續成長，打造安居樂業的新北捷運生活圈。

市長侯友宜表示，秀朗橋站捷運開發大樓規劃地上20層樓，除與捷運出入口共構使用外，1至2樓規劃10戶店面及334坪商場，預計可引入生活零售業進駐，並可活絡區域商業活動，帶動地區發展；2樓可與捷運出入口連通，方便讓市民「到站即辦公」、極具便利性；3樓提供圖書館、健身房、會議室等辦公共享空間；4至20樓規劃214戶明亮採光的辦公室。並且具銀級綠建築及銀級智慧建築標章，打造兼具環保、節能、永續的捷運開發大樓。

新北捷運局長李政安指出，新北捷運局自辦捷運開發案，新北環狀線共規劃10處捷運開發案，可引進超過652億元投資額，創造2.2萬個就業機會，目前已經3處成功招商，包括：秀朗橋站捷運開發大樓，已如期完成上梁；景平站預計2025年完工；板新站正在準備開工作業。捷運三鶯線的7處捷運開發基地，在三峽站2側出入口也正在準備開工作業中，其餘捷運開發案持續招商中，將透過軌道建設及開發，翻轉新北。