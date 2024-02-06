「新碩永和案」即將公開 蛋黃區、千坪大基地備受矚目

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據內政部最新統計，全台住宅屋齡中位數約 30.6 年，其中超過 50 年的數量更高達101.4 萬戶，相當於每9戶就有1戶，在人口稠密都會區，老屋比例相當高。為建構兼具包容、安全、韌性及永續特質的城市，政府必須加快城市 再生腳步。今年新北都更案百花齊放，其中「新碩建設永和案」開發量體大、地段稀有，備受各界關注。

新碩建設自成立以來，深耕隔制震建築領域多年，始終以「打造最高品質、最安全建築」為理念。率先業界引進國外最新隔制震工法，為建築安全樹立標竿。代表作品從明治府、新碩鼎和、新碩華悅等，投注累積二十餘年的隔制震尖端技術心血，打造屹立大地的精工佳作。除了住宅領域，新碩所屬「遠碩 建築團隊」具備甲級營造實力，知名工程業績如信義計畫超高樓-台北 南山廣場抗風(地震)提昇工程、台積電晶片廠、故宮博物院耐震提升工程等，營建實力深獲肯定。

「新碩建設永和案」位於永和主幹道中正路上、永和國小對面。熟悉永和的朋友都知道，中正路、得和路一帶是永和核心精華區，基地鄰近秀朗國小、永和國小、復興商工等知名學校，文教風氣濃厚，生活機能極佳。捷運、商圈、市集與日常密不可分，還有萬坪四號公園也是散步可即。聯外交通方面，與北市僅一橋之隔，10分鐘車程即可到敦南遠企。這一帶因土地取得極為不易，過去推案就不多，這次千坪基地規模更是超越過往。

不負地段可貴，新碩建設在稀有的1248坪基地上，規劃2棟 28層高樓，碩大基地面對永和國小，以寬闊校園為棟距，打開了以往未曾見過的景觀視野。向上發展的百米建築天際線，為永和帶來改變，永和的中心，即將誕生一座城市大道上的凌雲建築，地標價值不言而喻。

稀罕的千坪基地、難得的精華地段，「新碩建設永和案」尚在籌備階段，就吸引許多熱切詢問電話。喜歡永和好生活，嚮往永和新氣象的朋友，為了卡位最好的，值得耐心等待。想了解更多建案動態與資訊，可洽詢：(02)2923-3888。