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入市意願回暖 陸百強房企1月拿地總額年增逾四成

  • 旺報即時 陳冠宇
1月大陸百強房企拿地總額856億元人民幣，較去年同期大幅增長44.8％。（圖／中新社）
1月大陸百強房企拿地總額856億元人民幣，較去年同期大幅增長44.8％。（圖／中新社）

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近期大陸土地市場出現積極訊號，第三方研究機構中指研究院發布的數據顯示，1月大陸百強房企拿地總額856億元（人民幣，下同），較去年同期大幅增長44.8％，拿地意願顯現回暖之勢。

另據克而瑞數據，1月百強房企的新增土儲貨值、總價以及建面的百強門檻值分別為7.5億元、1.4億元和8.8萬平方公尺，較去年同期相比均有50％以上的漲幅。

許多熱點城市進行宅地出讓，也對房企拿地熱情的提高有所助益。1月份以來，北京、上海、成都等多地均有宅地出讓，杭州則在1月開啟了年內首次集中拍地。1月中旬，北京出讓了4宗地塊，其中有2宗地觸頂搖號，溢價率達15％，拉動平均溢價率至8.9％。

這期間，加上各大城市取消土拍最高限價，有效提高了成交溢價率，推動市場預期的改善。據中指研究院統計，截至目前，22城中已有18城落實取消土地限價，近來不少城市的溢價因此明顯提高。

不過，業內認為，土地市場當前修復的持續性仍有待觀察。中指研究院研究總監劉水分析，1月份表現亮眼的原因有兩點，一則是2023年1月，土地市場還在執行「兩集中」政策，並且當時為春節，雙重因素導致去年基數較低；二來，2023年10月以來，多個熱點城市相繼取消了土地最高限價等限制政策，帶動了重點城市和區域土地熱度的回升。

事實上，從拿地主體來看，當前地方國企仍是主角。克而瑞數據顯示，1月的拿地金額TOP100中，城投幾乎佔據半壁江山，拿地金額超過民企和央國企，佔百強總金額比例接近40％。

劉水認為，目前，拿地榜排名靠前的以一些地方國企為主，所以拿地較多的現象是不是市場自主自發的行為，還不能夠確定。

從1月的市場表現來看，百強房企銷售仍在探底，實現銷售操盤金額2350.6億元，年減34.2％，月減47.9％，單月業績規模創近年新低；TOP50房企的門檻值更是年減近39％，跌破10億元。

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