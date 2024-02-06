過年搭船爽賺50元 黃色小鴨＋商圈夜市券助攻旗津商機

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

高市府瞄準演唱會商機，歌迷可憑票兌換「商圈夜市優惠券」，經發局今（6）日宣布，過年期間2月8日至14日旅客搭乘高雄渡輪公司「海上巴士」及「金棧遊港」等航班，也可獲得50元「商圈夜市優惠券」，加上黃色小鴨助攻，預料可帶動旗津、哈瑪星商圈商機。

經發局長廖泰翔指出，演唱會經濟持續發威，高市府延續「加食延唱」專案，配合各大演唱會檔期，歌迷可憑票兌換「商圈夜市優惠券」，黃色小鴨的熱潮也帶動整體商圈夜市業績提升。

為持續導流人潮，經發局特別在農曆新年假期與高雄輪船公司合作，推出搭乘高輪公司的觀光船「海上巴士」及「金棧遊港」等航班，即可獲得面額50元的「商圈夜市優惠券」，使用範圍包含44處商圈、夜市，更納入鄰近乘船處的鼓山魚市場、棧二庫以及旗津觀光市場，期待春節檔期加上優惠券助攻，使周邊商圈、夜市與景點業績與人流能錦上添花、再創高峰。

旗后觀光市場自治會長陳清雄直說，看好商圈夜市優惠券帶動人潮，旗后市場多以觀光伴手禮為主且口味多元，如魷魚絲、魚鬆、果乾等都是熱門商品；有了過去旗津券迎接人潮的經驗，加上過年檔期將至，各攤商已經增備的食材商品備戰。

旗津輪渡站前販賣燒烤魷魚的攤商孫大衛表示，這幾天已陸續收到紅髮艾德檔期兌換的第一波商圈夜市券，期待過年期間來高雄觀光的旅客，結合小鴨熱潮再外溢，帶動人潮到旗津地區消費。

經發局說明，「海上巴士」航線沿途會經過鼓山魚市場、棧貳庫、旗津，每日開航航線；「金棧遊港」在春節期間2月8日至2月14日（9日除夕航班停駛）搭配小鴨航班，開設「亞灣線」，將繞行亞洲新灣區，可以從海上看到在愛河灣區兩隻黃色小鴨及大港橋、85大樓、高雄展覽館等高雄著名地標。