中藥產業首份永續報告書 順天堂完成原物料碳足跡及台中廠溫室氣體盤查

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近年氣候變遷議題備受重視，ESG企業永續更是全球關注熱點。中藥原料源自於天然產物，且COVID-19疫情出現後消費者對中醫藥認知與使用率顯著提高，中藥需求也持續成長。中藥產業領導品牌順天堂藥廠於2021年率先自主完成台中廠溫室氣體盤查，持續推動各項節能減碳專案，同時針對在地種植的石斛原料進行碳足跡計算，並發布2022年永續報告書，為中藥產業首份ESG永續報告書。順天堂持續聚焦中藥產業價值鏈六大主軸「在地種植、創新研發、製造品管、實證研究、國際接軌、永續發展」，並制定永續發展目標，以實際行動落實企業永續，期許推動整體中藥產業正向發展。

順天堂以創新思維引領中藥產業永續發展，率先進行工廠溫室氣體盤查、在地種植藥材原料碳足跡檢測，從了解現況開始，進而積極推動節能減碳作為。環境保護對中藥產業來說至關重要，順天堂長期關注並重視友善環境議題，於2022年首次完成2021年度台中廠ISO14064-1:2018溫室氣體盤查作業，台中廠溫室氣體密集度經計算後，每噸產品溫室氣體排放量約為 8公噸 CO2e（ISO 14064-1 類別一與類別二盤查數據），並持續導入節能減碳專案，進行設備效率提升措施與能源管理以減少溫室氣體排放，2022年度總碳排減少近65公噸。在發布永續報告書的同時，順天堂也訂定2030 年每單位產能溫室氣體排放減少50%的目標，為環境永續善盡企業社會責任。

因為種植環境的限制，台灣中藥材絕大多數依賴進口，以最具代表性的藥用石斛為例，野生石斛為保育類植物，且品質與供應有不穩定的問題。順天堂多年前即開始針對適合台灣栽種的藥用植物、進行在地種植規劃，期許生產出高品質且穩定的原料，同時為了達成無害種植及有機農業的目標，順天堂開發出專利種植技術，用可分解膠帶把石斛黏附在檳榔樹上，兼顧環保及石斛保濕與固定功能。歷經10多年的努力，南投環境友善的仿生藥用石斛基地，迄今已成功培育30萬株高品質的流蘇石斛；在2021年的碳足跡計算中，在地種植的石斛原物料取得部分、碳足跡降低58%；在種植基地中，還有紫錐花、洛神葵、桑、薑等多種植物陸續栽種。順天堂集團也在2022年成立樂茂農業公司，專注藥用植物培育、種植，以及原物料處理、加工，積極拓展在地種植版圖。

市場對中藥的需求持續成長，順天堂積極研發符合現代人生活所需的高品質多元漢方保健產品，以良藥可口便利為目標，推出「漢方便利藥」和「順活沛凍飲」等OTC成藥和保健品系列產品，並將產品創新研發訂定為公司治理重要指標之一。順天堂憑藉近八十年來領先業界的嚴格品管作為發展礎石，在2021 年成為台灣首家通過cGMP 第二階段認證的中藥廠，也持續通過指標性的國際認證，包括2013年起三度獲澳洲政府藥管局（TGA）PIC/S GMP A1 最高等級認證殊榮。

帶領台灣中藥產業永續發展所做的努力，讓順天堂連續兩屆榮獲衛福部玉階獎殊榮，包括2021年以「AI深度學習智能中藥材鑑定系統」技術、2023年以「流蘇石斛栽培與產業應用」，分別獲得第一屆及第二屆「玉階獎-領航貢獻獎」，另外在2023年更同時以「研發生產清冠一號」獲得「玉階獎-創新貢獻獎」的雙重肯定。因應疫情打造的順天堂「RespireAid ™ 臺灣清冠一號」銷售全球五大洲，也獲頒2022年度國際史懷哲基金會「COVID-19防疫最佳貢獻獎」，認可順天堂於疫情期間投入研發生產及國際接軌的努力，成功幫助台灣及全球患者重獲健康。

在幸福職場與社會參與面，對內順天堂重視員工培育與福利，完成員工教育訓練時數共計2,368 小時，積極提升員工職能並打造良好的工作環境。對外則積極投入多項社會參與專案，包括在疫情初期捐贈台灣13 家醫療院所「RespireAid ™ 臺灣清冠一號」，贊助中華少棒防疫保健產品等捐贈作為，也長期投入如骨質密度檢測、結緣白沙屯媽祖進香並提供民眾多樣化保健產品等中醫藥保健推廣活動。

創辦人「藥物醫人身、文化冶人心」的理念，深植人心。由創辦人收藏、原存於美國順天美術館的大批台灣藝術家作品，在2019年由名譽董事長許照信先生將六百餘畫作捐贈予文化部，2021年於國美館實體展出，迄今仍可於國美館線上展覽「海外存珍-順天美術館藏品歸鄉」看到所有畫作簡介。

順天堂訂定中藥產業價值鏈六大主軸「在地種植、創新研發、製造品管、實證研究、國際接軌、永續發展」為順天堂落實轉型的關鍵指標，未來也將持續推動「育人、育藥、育材」的永續理念，透過培育優秀人才、開發多元漢方產品、以及在地種植達到藥材永續性，落實中藥產業的永續責任。