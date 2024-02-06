黃色小鴨展期空品差 環團籲：別讓民眾「霾裡看鴨」

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黃色小鴨游回高雄愛河灣，迄今創下逾200萬人次朝聖。不過，環團地球公民基金會觀察，展期10天就有8天空氣品質不佳，小鴨變成灰鴨，因此喊話期待政府強化空汙治理措施，別讓民眾「霾裡看鴨」，承擔健康風險。

地球公民基金會指出，黃色小鴨開展以來，高雄空品狀況不佳，依高雄市環境保護局及環境部大氣司資料，10天中就有8天空氣品質指標（Air Quality Index,AQI）達橘色提醒（對敏感族群不健康），甚至部分時段的部分測站達到紅色警示（對所有族群不健康）。以左營站為例，周日上午10時，pm2.5小時值曾經高達72微克／立方公尺。

地球公民基金會認為，黃色小鴨展期，平日可見幼兒園集體參觀，假日有許多家庭帶著小小孩、銀髮族出遊。在戶外長時間的活動如果欠缺防護，令人不禁擔心會造成呼吸道敏感族群的傷害。

地球公民基金會建議，民眾出遊前，先看看當日的空品預報，依照自身的況配戴口罩，也建議市府應積極維護市民健康，於會場提醒即時空品狀況，以做好健康防護引導措施。

地球公民基金會認為，可預見未來高雄類似的大型展演將愈來愈多，但也憂心產業汙染不僅排擠觀光發展，更影響民眾健康，政府應以更積極省思鋼鐵業及石化產業汙染狀況。黃色小鴨展期到2月底止，期待政府再強化空汙治理措施及對民眾的健康防護，讓來高雄的旅客玩得健康安心。