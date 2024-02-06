天成文旅華山町餐酒館搶開運商機 推餐飲優惠與扭蛋轉轉樂

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

搶攻餐飲商機，華山町餐酒館即日起至2月28日推出「扭蛋轉轉樂」，凡飲品消費滿額500元即可參加扭蛋轉轉樂，豐富獎項有餐廳招牌美食以及8折餐飲優惠券。針對情人節，3月14日前凡預訂華山町餐酒館情人節套餐，享79折優惠再加贈粉紅氣泡酒乙瓶。

跨越小說與藝術的奇幻之旅，藝同進入畫家林世雄的異想世界，《堂吉訶德的幻境之旅》即日起至4月15日於天成文旅-華山町獨家展出，近3公尺高的巨型創作《幻境》為本檔展覽不可錯過之作。

為搶攻開運商機，華山町餐酒館特別推出「扭蛋轉轉樂」活動，即日起至2月28日凡飲品消費滿額500元，即可參加扭蛋轉轉樂1次，滿額1,000元可扭蛋2次以此類推，有機會獲得超值好禮，豐富獎項有餐廳招牌美食如火山卷、披薩、下酒小菜、寶比蛋糕等餐點兌換，以及超實用的8折餐飲優惠券，更有機會扭到特色文創商品「貯藏華山啤酒杯」。

華山町餐酒館推出浪漫滿月情人節套餐，即日起至3月14日華山町餐酒館情人節雙人套餐每套2,599元＋10％，包含10oz爐烤肋眼牛排、海鮮拼盤、龍蝦奶油濃湯、鮭魚沙拉等多道佳餚，從沙拉、熱湯、主餐到甜點，以豪華的海陸饗宴與情人共度美好佳節。凡預訂套餐享79折優惠再加贈義大利崗夏酒莊粉紅氣泡酒乙瓶

天成文旅-華山町深耕藝術，2024開春第一檔以林世雄《堂吉訶德的幻境之旅》揭開序幕，畫家融合獨愛的西班牙文學引領觀者穿越時空展開一場奇幻旅程，以獨到的視角呈現堂吉訶德的騎士精神，這樣的創作理念在「堂吉訶德的信仰探戈」系列清晰可見，而近3公尺高的巨型創作《幻境》為本期展覽亮點，是不可錯過的精彩作品，「＃Banana」系列則呈現香蕉的千姿百態，這樣極簡又搶眼的存在，自然是向普普藝術教父-安迪沃荷致敬。綜觀林世雄筆下的創作，不難發現許多符號特徵隱喻對於人性、文化和社會的省思，與堂吉訶德這麼走了一遭著實耐人尋味。《堂吉訶德的幻境之旅》共計29件精彩創作於4月15日前皆能在飯店大廳自由參觀，喜愛藝術的朋友可把握難得機會。

《禁止酒駕，未滿18歲禁止飲酒》