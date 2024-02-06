中菲行1月營收近持平 海空運春節後需求可期

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【時報記者莊丙農台北報導】中菲行(5609)1月營收為19.01億元，與去年同期持平，較上月則減少1.5％。今年度運價雖較去年同期下跌，但中菲行1月海運、空運貨運量分別成長1~3成。

1月空運市場由於前段適逢總統大選，觀望氣氛濃厚，市場對於艙位需求不足。因此1月份整體市場出口貨運較12月減少5％，同時進口也減少10.6％。1月以來整體空運市場呈現較低迷的狀態，隨著貨運需求放緩，航空公司在農曆新年期間可能會取消部分航班，傳統農曆春節前出貨盛況並不明顯，再加上2月份上班天數只有16天，目前的艙位需求詢問反而大都集中在春節之後。3月份是傳統旺季，隨著產業界普遍認定消費端存貨減少，電商的需求也會逐漸增溫，3月份的艙位需求增加可以期待。

1月海運市場，由於紅海事件，使得多數航商需要繞道好望角而增加10-14天航行天數，東西向運力也因而造成衝擊而短缺，航商空班數量從1月下旬起，也被迫大幅增加；除此之外，其它連鎖效應恐會陸續浮現，譬如打亂的船隻密集抵歐之後，歐洲港擁現象將無法避免，而滯留在歐洲的空重櫃，因無法適時運回亞洲，亞洲地區也會出現貨櫃短缺等問題。

當市場面臨缺艙和缺櫃雙重壓力之下，東西向歐美海運運費，將會持續維持在高檔頻繁調整。雖然只有部份航商的美東航線，也因紅海事件而需繞道好望角，但是也間接受到外溢效應的影響，美西和美東東向運價，也出現2023年第2季以來最高點。預估費率的上漲趨勢，在農曆新年出貨潮之後，仍將延續不變。

隨著農曆新年長假的到來，航商將比照過往，分別會於第8、9和10周推出空班因應，初步估計，市場運能將會減少35％左右。而面對短時間內無法解決的紅海貨物運輸擁堵的的挑戰，中菲行正在與許多客戶合作客製各類可行的替代運輸方案，包括通過傑貝阿裡/杜拜的海空解決方案、中歐跨境班列、運往美國西岸的貨櫃運輸結合公路運輸或貨運業者的服務、空運直航服務等。