台積電專利王八連霸 外籍首位被死對頭拿下

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經濟部智慧局6日公布2023年專利百大名單，在三種專利（發明、新型、設計）申請部分，本國人台積電以1,956件拿下8連冠，外國人則是由三星電子，以978件首度奪冠，雙雙打破歷年最高紀錄。

在智慧局受理三種專利申請件數為7萬2,607件、年增1％，其中發明專利年增1％，以5萬854件、創近11年新高，新型專利減少1％、1萬4,466件，設計專利7,287件，由負轉正2％。至商標註冊部分，9萬1,535件、年減3％。

台積電自2016年起三種專利申請量連續8年高居首位，2023年申請1,956件（均為發明專利）成長28％，與三種專利排序第2的聯發科（544件）、排序第5的南亞科（373件），申請量均創歷年新高。排序第6的英業達（330件）創近10年新高，年增14％，排序第10的台達電（270件）創近15年新高，年增32％，表現亮眼。

本國有6家銀行進入三種專利申請百大，其中合作金庫以223件連續2年奪得銀行首位，創歷年所有銀行專利申請件數最高紀錄，兆豐銀行195件、中國信託144件緊接在後。在發明專利方面，合作金庫亦以35件躍居銀行第1。

進入本國人三種專利申請百大的24所學校中，城市科大（140件）連續4年排名榮登各校之首，申請以新型專利為主。在發明專利方面，成功大學以114件申請居冠，其次是清華大學（98件）、陽明交通大學（91件）；排序學校第4的勤益科大（88件），則是技專校院之首。

在研究機構方面，計有3個機構進入本國人三種專利申請百大。工研院（315件）排序第8，自90年起連續23年居各研究機構之冠，其次是金屬中心（101件）排序第34，紡研所（42件）排序第90。

南韓三星電子以978件首次榮登三種專利申請首位，年增45％；其次是美國應用材料（779件）、美國高通（639件）。前十大申請人中，南韓三星電子、排序第4的日本東京威力（555件）、排序第6的南韓韓領（454件）、排序第7的荷蘭ＡＳＭＬ（309件）、排序第10的美國蘭姆研究公司（264件），三種專利申請件數均創歷年最高。