台北燈節作品「寫簡體字」惹議 觀傳局：尊重參展城市

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2024台北燈節即起至3月3日從北門一路到西門都有燈組展出，但有民眾透過PTT發文指出，台北國稅局附近的展出燈組，上面都印有簡體字，諷刺「兩岸是共同生活圈，一起玩抖音用簡體字」。台北市觀傳局6日回應，這次燈節共16城市參展，每個城市都會運用當地語言呈現燈組，民眾指稱的燈組來自上海，主要使用簡體字呈現燈謎，觀傳局原則上尊重參展城市的藝術設計。

有民眾在PTT發文表示，他日前晚間經過台北國稅局附近的展區，發現小燈籠上印著的都是簡體字，嘲諷「果然兩岸是共同生活圈，一起玩抖音用簡體字，未來文化大統一，指日可待」。

台北市觀光傳播局今解釋，今年台北燈節依往例設置友好燈區，共16城市響應，燈組由參展城市自行設計，並運用當地語言呈現，例如大阪市燈組以日文及日文漢字呈現「快來了，萬博」以宣傳2025年日本國際博覽會將在大阪舉行，大邱市燈組則以韓文寫下「西門市場」，上海市以簡體中文製作燈謎小燈籠等，觀傳局原則上尊重參展城市的藝術設計。

觀傳局說明，上海市今年以「VISIT SHANGHAI」作品參展，亦由其自行製造、船運到台北組裝，作品呈現上海風貌，也設計200顆燈謎小燈籠與觀展民眾互動，並在每1顆燈籠加掛繁體中文，以便民眾辨讀猜謎。