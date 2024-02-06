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過年到駁二Pinway走春 黃金小鴨.Q版金龍迎財運

  • 中時即時 柯宗緯
「8C咖啡」大年初一至初五(2月10日至2月14日)春節期間推出極致味蕾之旅-咖啡春節禮盒組，豆塔、濃郁巧克力與香醇咖啡酒，帶你品嚐年節美好滋味。（柯宗緯翻攝）
「8C咖啡」大年初一至初五(2月10日至2月14日)春節期間推出極致味蕾之旅-咖啡春節禮盒組，豆塔、濃郁巧克力與香醇咖啡酒，帶你品嚐年節美好滋味。（柯宗緯翻攝）

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高雄駁二Pinway農曆春節2月10至2月14日（初一至初五）旗下進駐團隊特別推出多種期間限定超值活動。其中，「硬印HardPrint」搶搭黃色小鴨熱潮，獨家推出超吸睛的3D列印絢彩黃金小鴨與龍年限定珍藏Q版龍公仔，祝福民眾新的一年祥瑞好運一條龍，迎接好財運。

青年局局長張以理指出，「硬印HardPrint」今年與駁二藝術特區文化公仔「工人漁婦」原創作者陳廷晉老師聯名合作，應景推出一款超可愛的三頭身Q版東方龍（大隻尺寸約15公分，手工預購價680元、小隻尺寸約8公分，限定價200元），龍身結合3D列印獨特雙色絢彩材質，特別準備未加工的黃銅絲讓民眾可親手捏製金龍的鬍鬚，象徵捏住新年好運。

「硬印HardPrint」也搭上黃色小鴨風潮，2月11日至2月14日推出3D列印雙色黃金小鴨（尺寸約8公分，超值優惠價50元），運用市面少見的無限Z軸3D列印機以工廠流水線生產的方式，不只展示3D打印的小鴨完成品，還一次完整呈現萌Q小鴨的誕生過程，1隻隻黃金小鴨在輸送帶上緩緩「漫游」前進，十足可愛又療癒。 另外，新春應景招財又納福的植栽最適合妝點居家環境，專營鹿角蕨與園藝療癒植栽的專門店「森聚場」於2月10日至2月14推出「鹿過龍年」超值優惠活動，深綠龍鹿角蕨上版課程活動價每人999元、深綠龍鹿角蕨門牌客製享88折，生肖屬龍一次消費滿萬元，再贈送深綠龍鹿角蕨一板。

青年局也熱情推薦「8C咖啡」的咖啡春節禮盒組，濃郁巧克力、豆塔甜點搭配香醇咖啡酒，讓味蕾享受一場美好滋味的午茶時光。

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