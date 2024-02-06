錯過這次再等4年！太魯閣晶英「等的就4你」住房專案有好禮

2024正逢四年一次的閏年，太魯閣晶英酒店為了等待慶生已久的2月29日壽星，特別推出「等的就4你」生日住房禮遇。2024年2月24日至3月2日選擇「冬韻」住房專案，每人5,600元起，另贈精選紅酒乙瓶、生日蛋糕及壽星專屬訂製浴袍等多重好禮，以及最高價差4,400元的客房升等禮遇。太魯閣晶英強調，錯過這次，再等四年。

太魯閣晶英酒店坐落於太魯閣國家公園，鄰近多條知名步道與景點，獨特峽谷景致也吸引無數旅人到訪。無論選擇在春日暖陽下享受森林芬多精，或是安排到可包場峽谷美景的沐蘭SPA來場舒緩身心的療程，都是難得的體驗與享受。飯店也為慶生的壽星特別準備了由花蓮小農栽種的桑葚所製成的慕斯蛋糕，搭配優雅且順口的紅酒，適合與三五好友或另一半舉杯慶祝這特別的節日。此外，飯店更貼心的在浴室內精心備妥薰衣草芳香浴鹽及繡印上02.29字樣的生日專屬浴袍，讓旅人沉浸於溫暖的泡澡時刻，身心靈得到完美的釋放。

即日起至3月2日，選擇入住「冬韻」住房專案，並提前以電話聯繫飯店告知同行旅人為2月29日生日之壽星，即可依個人喜好選擇入住山嵐客房、峽谷河景客房或行館文山套房等房型住宿一晚，每人5,600元起，並享獨家房型升等禮遇。為了讓生日更有儀式感，飯店貼心贈送慶生貴賓精選紅酒乙瓶、3吋生日蛋糕和壽星專屬訂製生日浴袍。晚餐則可提前預約廚藝底蘊深厚的中式料理餐廳「梅園」或是菜色選擇豐富的「衛斯理自助餐廳」，翌日早餐搭配衛斯理自助餐廳早餐，在大片落地窗下感受峽谷蓬勃生機與活力。專案每日限量3間，需於入住日前一周完成訂房。本專案限2月29日壽星本人入住，且需於入住當天提供相關證件以供查核。