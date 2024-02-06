金門金牪餐廳新品開賣 新春饗宴3好禮大放送

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歡慶農曆新春，旅天下聯合國際旅行社投資餐飲事業金牪餐廳推出新春饗宴三項好禮大放送，且推出新春新品「暗香黑蒜養生套餐」，使用金門大地高營養價值的黑蒜頭融入牛肉麵、甜點、飲品，打造健康零負擔飲食。

旅天下並強力推薦金門畜試所於2月10日（初一）至12日舉辦的新春市集，在這可以買到金牪餐廳吃不到的獨家美食「現煎安格斯牛排」、「牛肉堡」、「黑蒜茶葉蛋」，解饞零食美食「龍」買得到。

金牪祭出新春饗宴三項好禮大放送，好禮一，凡於期間內，至金門畜試所「新春農業展系列活動」，參加各式手作、變裝、與馬匹互動…等體驗項目，並持活動發票至金牪餐廳消費，最低可享8折優惠，用超值價格吃到銀牌「戰斧牛排家常麵套餐」、銅牌「酒藏牛肉麵套餐」。好禮二，到店內消費並於Logo牆拍照打卡，就贈送價值200元新品「香酥青草地鮮奶起司條」乙份。好禮三，過年新品「暗香黑蒜養生套餐」強勢登場，祭出特賣價480元。

為順應健康零負擔飲食潮流，金牪研發「暗香黑蒜養生套餐」，採用金門大地自產高營養價值的蒜頭，經過低溫長時間發酵熟成，嗆辣白蒜頭搖身一變，成了酸甜綿密水果乾口感的黑蒜頭，營養價值更高。再將其搭配澎湃酒糟牛小排、各式蔬菜、甘草、八角熬煮6小時以上，不加任何調味料，湯頭香氣濃郁回甘，肉嫩化口，搭上彈牙手工家常麵，黑蒜牛小排麵飽吸湯汁超入味。

看準年菜商機，金牪餐廳推推出「黑蒜牛小排麵」、「黑蒜香腸」等冷凍料理包，方便顧客輕鬆準備年夜飯，在家也能品嘗高級手路菜，開賣不到一個月，料理包銷量已突破2,000份。

即日起，入住金門金沙湖畔度假會館的遊客，購買「一泊二食超值住房專案」，也能享用到「酒藏牛肉麵套餐」或是「酒糟牛肉火鍋10oz」，提供旅客多元住房享受。