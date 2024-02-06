江啟臣攜手會計師公會 發上千包白米溫暖山城弱勢

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歲末寒冬之際，立法院副院長江啟臣攜手中華民國會計師公會全聯會、台灣省會計師公會與台中市會計師公會以及市議員吳振嘉、台灣新世代關懷協會，於6日捐贈千包白米提供大山城地區的弱勢民眾，期盼透過物資捐贈讓受贈者能解燃眉之急，填飽肚子過好年。

立法院副院長江啟臣指出，今年是連續第6年舉辦白米捐增活動，感謝中華民國會計師公會全聯會、台灣省會計師公會與台中市會計師公會，每年都準備物資關懷弱勢族群，比起錦上添花，這樣雪中送炭的行為更值得尊敬。

江啟臣說，過去一年疫情逐漸趨緩，大家都很努力恢復正常生活，但還是有許多民眾遭遇生活困難，很多人煩惱怎麼過年，會計師公會願意伸出援手，是台灣社會最溫暖的一面，相信新的一年大家一定都能「龍行大運、龍賺大錢、龍總健康、好運攏來」。

江啟臣表示，豐原山城是大台中的靠山，為了緩解地處邊遠的問題，並提升大山城地區的競爭力，過去12年努力爭取交通建設，並推動觀光休憩產業與行銷在地農特產。對於社會上的弱勢民眾，也積極媒合社會資源，希望能緩解生活困難。

台中市會計師公會理事長黃志堅指出，會計師公會一直希望能將愛心回饋社會，因此特別攜手江副院長，連續6年將愛心傳遞給需要幫助的人；台灣省會計師公會副理事長暨中區辦公室主任委員朱瓊芳指出，全台灣會計師都銘記人飢己飢人溺己溺的精神，因此願意盡愛心做公益，更要透過最懂在地的民意代表，將物資送到每個需要的人身上。

受贈單位之一的新盛國小校長陳美娟致詞時表示，感謝江啟臣副院長、會計師公會多年來的照顧，除了社區團隊，也特別捐贈給學校單位，提供孩子們最實質的幫助，尤其在過年之前發放，更是點滴在心頭。

本次總共捐贈1000包2.5公斤的白米，共計2500公斤，除了提供里辦公室、社區關懷據點，也贈與新盛國小、豐陽國中、新社高中、東勢高工等校，期盼藉由物資捐贈，讓受贈者暖心又暖胃、幸福過好年。