《觀光股》新天地1月營收飆新高 Q1旺季動能看俏

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【時報記者林資傑台北報導】連鎖宴會業者新天地(8940)受惠疫後尾牙需求全面復甦，帶動2024年1月合併營收雙位數「雙升」衝上2.76億元，一舉刷新歷史新高。展望後市，在春節聚餐及春酒需求暢旺、配合跨足高價連鎖餐飲挹注成長動能下，首季旺季營運表現看俏。

新天地目前全台擁有4品牌8處據點，包括3家「新天地」、2家「雅悅會館」、2家「萊特薇庭」及彰化「唯愛庭園」，總桌數達1416桌。受惠疫後宴會需求報復性反彈，2023年自結合併營收15.4億元、年增達57.56％，創近8年高、亦為歷史第四高。

隨著疫情降級後首次尾牙旺季到來，新天地受惠尾牙宴接單滿檔，2024年1月自結合併營收2.76億元，較去年12月2.01億元成長達37.07％、較去年同期1.96億元成長達41.06％，超越2016年1月2.74億元紀錄，改寫歷史新高。

展望後市，由於春節聚餐及年後春酒需求暢旺，加上接獲各產業集團的外燴大單，新天地估計尾牙及春酒檔期總接單量上看2.2萬桌，創下歷年最佳記錄，首季旺季營運動能看俏。對此，新天地也規畫拓展新宴會據點。

此外，由於大型宴會廳投資龐大，租金成本高且回收期長，且鑒於結婚新人對數逐年減少，淡旺季營運差距擴大，新天地對此發展連鎖餐飲品牌，陸續推出無菜單鐵板燒品牌「樂葵」及鍋物品牌「匠」跨足中高價餐飲市場，加速轉型打造第二成長曲線。

新天地目前已有3家「樂葵」法式鐵板燒及1家「匠」極緻鍋物，預計下半年揮軍高雄開出第4家「樂葵」，並規畫第四季推出精緻燒肉新品牌，盼以1年1品牌速度拓展連鎖餐飲陣容，目標未來5年營收占比自5％逐步提升至25％。