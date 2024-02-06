合併雷諾汽車？Stellantis老闆給答案

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【時報編譯張朝欽綜合外電報導】Stellantis集團董事長John Elkann周一在回應媒體猜測時，正式否認了集團收購雷諾汽車的傳聞。

Elkann說，作為全球第三大汽車製造商，公司正致力於實現長期商業目標。Stellantis旗下公司主要為義大利和法國汽車品牌，該集團並且為義大利和法國股市雙重上市公司。董事長說，目前還沒有考慮與其他製造商進行合併業務的計劃。

雷諾在放棄俄羅斯市場，並減少與日產(Nissan)的全球合作之後，目前被視為是潛在收購對象。雷諾上周也取消了電動車部門Ampere的IPO計畫。

雷諾股價在過去5年累計下跌了40%，並超過福斯集團(VAG)的下跌13%。相同期間，Stellantis股價則上漲了75%。

雷諾目前的市值相當的低，僅略高於100億歐元。

Stellantis目前市值約670億歐元，約略相當於福斯集團的640億歐元水準。

Stellantis是在2021年由法國標緻雪鐵龍的PSA集團，與義大利飛雅特的FCA集團合併而成，成為業界獲利最強的集團之一，旗下擁有14個品牌組合。

據媒體周日的報導，法國政府正在研究Stellantis合併雷諾的可能。法國政府為雷諾最大股東，它同時擁有Stellantis的部分股權。雷諾和法國財政部至今皆沒有對該報導提出評論。

然而分析師質疑，Stellantis與雷諾的合併，會擴大該集團在歐洲的產能過剩問題。傑佛瑞(Jefferies)在上周表示，歐洲不會是Stellantis進行潛在併購活動的優先選項，而雷諾也不會提供大規模收購可能，況且合併交易也會面臨反壟斷障礙。