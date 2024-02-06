台積電聯發科等400單位徵研發替代役 6／25前報名甄選

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2024年研發替代役自1月16日起至6月25日止開放報名，已核定的用人單位包括台積電、聯發科、瑞昱、友達等大廠，以及中研院、中科院等400多家研發替代役。內政部指出，研發替代役每年為企業創造千億以上台幣的產值，且有超過7成役男於役期屆滿後留任用人單位，具碩士以上學歷的役男可透過線上報名及預約體檢，將辦理三場甄選作業。

內政部指出，今年度核定研發替代役用人單位，主要有半導體、機械、資訊、光電及電子等民間產業，其中包含台積電、聯發科、瑞昱半導體、友達光電等國內各大廠商，另有中山科學研究院、中央研究院、工研院等研究機構，與台大、清大等大學院校，約400多家用人單位。

內政部表示，研發替代役制度自2008年度起實施迄今，已有5萬多位役男在1,600家以上用人單位服役，累計發表4,951件專利與1萬237篇論文，每年為企業創造千億以上台幣的產值，並有超過7成役男於役期屆滿後選擇留任用人單位。

具備碩士以上學歷的役男至「研發替代役資訊管理系統」申請帳號、完成線上報名及甄選作業；另為讓役男可在寄居地完成兵役體檢，內政部在役政司網站建置「役男跨縣市申請代辦體檢線上預約系統」；春節期間系統持續開放不打烊，役男可線上預約申請。

內政部說，今年度研發替代役自1月16日起至6月25日止開放報名，期間會辦理三次選填單位甄選作業，內政部表示，役男主動投遞履歷，可爭取面試洽談的機會，讓兵役多一項選擇。

另外，內政部指出，役男體檢的目的在於檢定役男身體健康狀況，防止罹病不適合服兵役的役男進入軍中，造成身體健康損傷，落實政府照顧役男的責任，同時也判別役男應服的役別。

「役男跨縣市申請代辦體檢線上預約系統」，自2011年啟用以來，統計每年約有1.9萬人利用線上預約系統完成申請，免除役男須返回戶籍地參加兵役體檢的舟車勞頓。