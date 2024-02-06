統一企業連4年居本國人商標申請榜首 外國人以騰訊居冠

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經濟部智慧局6日公布最新我國商標註冊情況，在法人申請中，本國法人部分，統一企業申請583件，自2020年起連續4年蟬聯第一；外國法人部分，開曼群島騰訊控股申請118件榮登首位。

我國商標註冊申請9萬1,535件，年減3％（以類別計11萬4,680類，年減6％），恢復至COVID-19疫情前2019年水平，主要因本國人減少3％至7萬1,960件；外國人1萬9,575件亦相應減少，年減4％。前五大外國商標申請國家（地區）中，中國大陸以4,822件居首，年增12％，美國（3,007件）、日本（2,899件）次之，分別減少16％、18％。

本國人商標註冊申請主要類別中，以第35類（廣告、企業經營及零售批發服務等）1萬4,477件最多，其次是第43類（餐廳、住宿等）7,187件、第30類（咖啡、茶及糕點等）6,390件；前十大類別除第43類（餐廳、住宿等）、第25類（衣著靴鞋等）2,896件持平以外，均減少2.4％～12.6％；外國人部分，以第9類（電腦及科技產品等）3,910件最多；前十大類別除第30類（咖啡、茶及糕點等）1,116件成長6.7％以外，均減少2.1％～23.5％。

經濟部智慧局6日公布最新我國商標註冊情況，在法人申請中，本國法人統一企業申請583件，自2020年起連續4年蟬聯第一，其次為台新銀行（454件）、棨泰健康（163件）；外國法人部分，開曼群島騰訊控股申請118件榮登首位，阿拉伯聯合大公國國際食品（93件）、法國拉奧里露（90件）次之。

發明專利平均首通期間8.9個月（如圖5），維持穩定合理審結期間，平衡審查品質及時效，協助企業儘早取得權利進行產業布局。商標審查部分，歷經申請數量連續8年成長，在有限審查人力下，平均首通期間6.2個月，較上年增加1.0個月，但仍維持高結案量90,043件，占同年申請量98.37％。