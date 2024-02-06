瘦肉精羅生門中央、地方同步複驗 薛瑞元曝3可能結果

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台中市食安處2日公布台糖肉片驗出瘦肉精西布特羅0.002ppm，台中市強調檢驗6次都有驗出，但中央檢驗同批產品皆未驗。衛福部次長王必勝今天凌晨在臉書發文，再度指出台中市府不應急於公布，應與食藥署或專業人士討論，衛福部長薛瑞元上午替他緩頰，並不是反對公布，「檢驗有異常就要對社會作交代，這個無可厚非。」但這次驗出的藥物風險沒有那麼急迫，應整體思考可能原因，確認好再對外公布。

衛福部食藥署與台中市府食安處今（6）起雙軌同步啟動複驗。薛瑞元指出「目前我們都沒有預設立場，也沒有預設結果」，要回到科學本質，一個檢驗數據是否可信，一定要看實驗室是否有按照SOP，對於瘦肉精檢驗的SOP，都是由食藥署根據科學證據去訂定的。

薛瑞元表示，台中已經接受台糖申請複驗，衛福部基於督導立場會派員下去，看他們流程是否與食藥署訂定的相同；台中實驗室經過食藥署認證，但也擔心是否有人為因素。另台中已將另檢體送到食藥署，也會去做複驗，看看結果是否一致。

薛瑞元分析3種可能性。第一，如果雙方檢驗結果不同，就要把原因找出來，同一個樣本為何不同結果？科學上應該可以找出原因。第二，如果食藥署和台中複驗都未檢出，就比較可能是台中當時驗的時候，有受到某些因素干擾。第三，如果兩家實驗室驗出都是陽性，就必須排除實驗室問題，要去追養殖或屠宰是否有問題，這都是一定要去溯源的。

瘦肉精事件延燒多日，王必勝多次提醒台中市府不應急於公布，應與食藥署或專業人士討論。薛瑞元說，發現檢驗有異常，對社會做交代，這個無可厚非，並不是反對公布，但這次案件來看，檢出的這類瘦肉精很少用，且價格高昂，以前也沒有檢出過。他也幫王緩頰表示，發現異常的時候，還是要整體去思考，有哪些原因會導致這樣的結果，最好要確認再對外公布。

薛瑞元又以過去「千面人事件」舉例，如果檢出來是劇毒物質，可能沒辦法再次確認，必須趕快讓社會大眾知道，有風險的食品趕快下架，以免造成更大的傷亡，「但有些沒有那麼急，最好確定一下。」食安事件公布出去，必會造成民眾恐慌，尤其是民眾經常食用的食品，若驗出藥物的風險沒有那麼急迫，就要小心一點，case by case去判斷，要更謹慎一點處理。