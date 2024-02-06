機捷沿線房價漲幅桃園勝新北 這站居冠

疫情解封，出國潮湧現，推升機場捷運旅運量的旅運量，根據桃園捷運官方資料顯示，2023年機場捷運各站的進出旅運人次，幾乎都比2022年大增2成以上，機場航廈及桃園高鐵站甚至翻倍激增！伴隨旅運量提升，機捷沿線房價似乎也受到鼓舞。台灣房屋統計2022~2023年機捷各站房價漲幅前十名，其中青埔高鐵特區的A17領航站，以12.2％的漲幅居冠，首購熱區的A7體育大學站，去年房價較2022年成長10.5％，奪下亞軍！與綠線交會的坑口站，亦憑藉10.1％的漲幅卡位季軍；相較位於新北的站點，年漲幅趨緩，平均僅在1~3％左右。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，受惠雙軌交會站的優勢，機捷的桃園區段中，仍以A18高鐵桃園站房價最高，均價37.9萬元，不過也凸顯出相隔一站的A17領航站價格實惠，因此年漲幅高達12.2％，全線最高。漲幅居次的A7體育大學站，與前後的A6泰山貴和站、A8長庚醫院站，都存在鮮明價差，同樣也因親民價格優勢受到關注，且近年A7新案陸續完工，移入人口增加，生活機能也較以往改善不少，因此補漲力道強勁。

台灣房屋青埔直營店店長廖國順指出，機捷沿線有三站經過青埔高鐵各區，除了漲幅最高的A17領航站，還有A19桃園體育園區及A18高鐵桃園站，也分別以9.9％、7.4％的漲幅，名列第四、第七名，青埔三站全數上榜！顯示交通建設帶動通勤便利，且隨著大型賣場、水族館、青塘園等各樣公私部門投資到位，青埔的商圈發展趨於成熟，且區段未來還有會展中心、美術館等公建利多，推升高鐵特區房價成長，現今當地預售屋已站上5、6字頭，新成屋也來到4字頭，買盤也持續向外擴散，從先前的A18、A19站，轉往相對便宜的A17領航站周邊，加上A17往來交流道、機場都相當便利，吸引機場就業人口移入，使A17站的漲勢居三站之首。

廖國順指出，異軍突起擠進漲幅前三名的坑口站，則是受航空城題材帶動，該站為航空城配地及興建安置宅的主要區段之一，且鄰近發展蓬勃的航空自由貿易港區，近年住房需求明顯增加，加上坑口站未來將視機場捷運與綠線的交會站，具有雙捷轉乘遠景，因此往後的運量與房價都具可期性，漲幅也不容小覷。

去年7月才通車的A22老街溪站，也迎來上漲8.7％的慶祝行情，漲幅高居第六。張旭嵐表示，老街溪站是機場捷運桃園路段少數坐落鬧區的站點，與海華商圈、中壢站前商圈都相距不遠，加上區段依傍老街溪水岸，整體地段條件突出，也由於該站位處成熟市中心，區段供給以屋齡15年以上的中古物件居多，新案交易相對稀缺，所以周邊均價仍可見相對平價的2字頭，在此選購中古屋，既可享豐富生活機能，又有交通便利，可說是機場捷運沿線性價比頗高的置產區。