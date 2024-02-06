紓解南科車流 新港社大道與南科聯絡道路2／7年前通車

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因應南科就業人口成長與交通需求，南科特定區南側「新港社大道與南科聯絡道路口高架轉向改善工程」經核定採立體化車道設計已竣工，將於7日10時正式開放通車，可紓解國道8號南科交流道、省道台1線及北外環道路車流壓力與改善南科上班尖峰時間交通壅塞問題。

國土署表示，南科園區為南部重要科技重鎮，每年持續增加就業人口進駐，現階段南科園區上班通勤車僅新港社大道提供南科往台南、永康及仁德主要道路，但南科聯絡道進入新港社大道常因直行與左轉車輛交織、路口停等延滯造成交通阻塞。

為建構更完整的交通網絡與改善尖峰車流壅塞，「新港社大道與南科聯絡道路口高架轉向改善工程」經歷2年，工程總經費3.3億元，由「生活圈道路交通系統建設」計畫核定辦理改善道路工程並採立體化車道設計；新建橋梁長度475公尺、寬度9~10公尺的2車道之立體化橋梁，及長度約1公里平面道路改善工程，將於7日農曆年前上午10點正式開放通車。

國土署說明，改善工程將新港社大道與南科聯絡道路口轉向動線改以立體化橋梁設計，以分流左轉新港社大道車輛與減少路口車流交織堵塞。此外，為避免下高架車流與平面道路車流交織影響行車安全，也將依交通車流調整路口號誌時制，以紓解車流；通車後可完善整體交通路網，以減輕路口轉向車流壓力，進而提升交通環境品質及帶動地區整體經濟與觀光發展。

國土署並表示，中央與地方持續提升國內道路服務品質，無論是交通瓶頸的突破、無障礙及行人友善環境的建置等，都是要建置出更安全、舒適的公共空間，讓用路人都能夠安心。此外，除了生活圈計畫、提升道路品質2.0、50億校園周邊暨行車安全道路改善計畫外，今年也將接續推動4年400億「永續提升人行安全計畫」針對既存問題提出解決方案，改善道路交通環境。