金門走春這最夯！ 騎馬、陸上龍舟、品嚐黑蒜料理好好玩

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農曆春節將至，金門縣政府每年初一至初三舉辦的五大所農業展活動也進入籌備倒數階段，縣府秘書長謝世傑昨(5)日率先實地踏勘水試所、畜試所、農試所與林務所之展場，全力確保活動內容豐富；其中人氣最夯的畜試所今年則以「龍歡喜」為主題規畫了14項趣味活動，搭配園區內金牪餐廳推出的一系列「黑蒜料理」，要讓走春民眾玩瘋、吃瘋嗨翻天！

每年人氣爆棚、吸引親子必訪的畜產試驗所農業展，今年以「龍歡喜」為主題規畫了14項活動，包括龍字輩的馬匹展示、陸上龍舟等有趣的活動，並結合經典的乳冰品與桶子雞，將新舊元素完美融合，讓每一位鄉親都能在歡笑聲中度過美好的春節。而園區內的金牪餐廳也推出新春饗宴三項好禮大放送，其中新春新品「暗香黑蒜養生套餐」，使用金門大地高營養價值的黑蒜頭融入牛肉麵、甜點、飲品，打造健康零負擔飲食；而獨家美食「現煎安格斯牛排」、「牛肉堡」、「黑蒜茶葉蛋」，解饞零食美食「龍」吃得到。

金牪餐廳表示，為順應健康零負擔飲食潮流，特別研發「暗香黑蒜養生套餐」，採用金門大地自產高營養價值的蒜頭，經過低溫長時間發酵熟成，嗆辣白蒜頭搖身一變，成了酸甜綿密水果乾口感的黑蒜頭，營養價值更高。再將其搭配澎湃酒糟牛小排、各式蔬菜、甘草、八角熬煮6小時以上，不加任何調味料，湯頭香氣濃郁回甘，肉嫩化口，搭上彈牙手工家常麵，黑蒜牛小排麵飽吸湯汁超入味。

此外，套餐搭配Q彈黑蒜香腸，越吃越涮嘴；同時來上一杯純淨手法釀造的黑蒜養生醋飲，調劑味蕾；最後再由富含柔和果香的黑蒜義式冰淇淋畫龍點睛，完美收官五感體驗。另外，看準剪刀年菜商機，推出「黑蒜牛小排麵」、「黑蒜香腸」…等冷凍料理包，方便顧客輕鬆準備年夜飯，在家也能品嘗高級手路菜，開賣不到一個月，料理包銷量已突破2000份。

另金牪也祭出新春饗宴三項好禮大放送，好禮一，凡於期間內，至金門畜試所「新春農業展系列活動」，參加各式手作、變裝、與馬匹互動等體驗項目，並持活動發票至金牪餐廳消費，最低可享8折優惠，用超值價格吃到銀牌「戰斧牛排家常麵套餐」、銅牌「酒藏牛肉麵套餐」。好禮二，到店內消費並於Logo牆拍照打卡，就贈送價值200元新品「香酥青草地鮮奶起司條」乙份。好禮三，過年新品「暗香黑蒜養生套餐」強勢登場，祭出特賣價480元，讓鄉親闔家一起到畜試所走春的同時也能一飽口福。