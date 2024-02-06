中央匯金入市護盤 陸證監會：續引導公私募基金大力道入市

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大陸中央匯金公司6日宣布增持公告，將持續加大增持ETF規模和力道。大陸證監會也隨後發布答記者問，表示已關注到中央匯金公司的公告，指出將繼續協調引導公募基金、私募基金、證券公司、社保基金、保險機構、年金基金等各類機構投資者更大力道入市，為A股市場引入更多增量資金，全力維護市場穩定運行。

大陸證監會方面說，當前A股市場估值水準處於歷史低位，中長期投資價值凸現，得到了包括中央匯金公司在內的投資機構的充分認可。堅定支持中央匯金公司持續加大增持規模和力道，將為其入市操作創造更加便利的條件和更加暢通的管道。

近日集體大幅低開的A股6日迎來利好，中央匯金公司發佈公告，充分認可當前A股市場配置價值，已於近日擴大交易型開放式指數基金（ETF）增持範圍，並將持續加大增持力道、擴大增持規模，堅決維護資本市場平穩運行。受此影響，A股回暖，讓三大股指盤中成功轉漲，其中創指漲幅超過3％。

從個股表現來看，根據wind數據顯示，兩市上漲個股超過1700檔，下跌個股超過3500檔，盤中北向資金淨流入超過11億元人民幣。

實際上，為提振近期低迷大陸股市，A股政策利多頻現。中信證券認為，當前A股市場再次陷入流動性循環的負面連鎖過程中，這與國內經濟基本面以及外部因素擾動關係都不大，交易生態惡化是主因，認為2月是阻斷這負面循環或風險持續釋放的重要觀察期，須有強有力的外力干預或扭轉預期的實際政策措施，才能修復市場信心。