高鐵春節疏運破百萬人訂票 視狀況開放車廂玄關、走道站立

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再過2天就是農曆春節假期，台灣高鐵公司今（6）日起至2月15展開10天的春節疏運，總計提供1875班次列車，高鐵公司統計到今早8時已有111.6萬人次完成訂票，高鐵公司表示，如遇搭乘人數較多時，將嚴謹審視各車次搭乘人數，逐步開放車廂玄關或車廂走道，供自由座旅客站立。

今年春節期間高鐵加開461班次列車含南下246班、北上215班，總計10天提供1875班次。春節疏運期間，高鐵規劃12班跨日車次（最晚至凌晨0時30分抵達端點站），以加強服務旅客，請預先安排到站後的轉乘接駁，確保行程順暢。

高鐵公司提醒，已購買對號座車票的旅客，可先利用站外通路，如台灣高鐵「T-EX行動購票」App（內含智慧語音訂票功能），以及全國超過1萬家的高鐵合作便利商店，提早完成取票，到站後即可直接進站搭車，節省時間；尚未購票的旅客，建議先查詢高鐵網站首頁公告「疏運期銷售資訊」。

至於自由座旅客，高鐵公司表示，可先使用「T-EX行動購票」App，購買當日自該站出發的自由座車票，付款完成後直接掃描QR code進站搭車，乘車時先透過車站內的旅客資訊系統查看自由座車廂配置資訊，不可佔用對號座座位；如遇搭乘人數較多時，將嚴謹審視各車次搭乘人數，再逐步開放車廂玄關或車廂走道，供自由座旅客站立。

高鐵表示，春節期間同步擴大台中以北區間自由座運能，假期前的南下2月7日下午1時至晚間7時、2月8日小年夜上午8至下午5時、2月9日除夕上午9至下午3時、2月12日初三下午1至晚間8時、2月13日初四和收假日2月14日的上午8至晚間8時，南港至台中區間列車均配置8節自由座車廂。

高鐵強調，疏運期間視人潮狀況機動啟動管制措施，如優先讓對號座旅客進入閘門內付費區以便準時搭車、引導自由座旅客依照目的地分流搭乘直達車／非直達車、管控自由座旅客進站人數等。官網也即時更新「車站人潮資訊」燈號，某站已啟動自由座人潮管制，會顯示黃燈或紅燈。