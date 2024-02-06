中俄貿易熱引仿冒 俄羅斯奶粉隨機抽19款測出6款假

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「2包只要69.9元（人民幣，下同）。」大陸線上直播間裡，藍白色包裝的「俄羅斯奶粉」擺滿貨架。但近日卻有林先生（化名）反映，在抖音直播間看到一款「俄羅斯My-My牛奶粉」，兩包只賣69.9元。收到品嘗卻發現毫無奶味，只有香精味。根據紅星新聞從3個電商平台抽買19款包裝各異的「俄羅斯奶粉」，卻發現其中3款不含牛奶，另有3款蛋白質含量很低，達不到奶粉標準，合計6款屬於假奶粉、占比近1／3。

四興經貿的于女士說，曾碰到一個「客戶」，一開始向她進購奶粉銷售，後來又模仿包裝、盜用四興經貿的進口手續並制售假冒奶粉，光此類仿冒她家公司至少有6到8家，「整個2023年，我們幾乎都在處理假貨問題。」

進口奶粉從業者透露，地下工廠用植脂末、香精偽造奶粉，冒充俄羅斯、紐西蘭等國家的奶粉，通過電商平台、直播帶貨低價出售，這在業內不是秘密。

多名從業者透露，這些小作坊在河南、安徽、黑龍江等地都有分佈，把車庫等改造成「生產車間」，有的藏在居民區，有的躲在鬧市。地上、工作台上都隨處可見灑落的粉末，原料和包裝盒放在一起，讓市場上品質合格的奶粉產品因而缺乏價格優勢，被淹沒在「一滴奶都不含」的廉價假貨中。

實際上，大陸多地市場監督管理局指出，近年市場監管部門注意到小作坊生產假冒「俄羅斯奶粉」的問題，已處理了一批人員。例如最近就有河南通許縣的多名涉案人員在1月24日被警方抓獲。

另外根據大陸裁判文書網檢索資訊顯示，2017年至2023年間，與「俄羅斯奶粉」相關的民事案由裁判文書有44篇，多家網路店鋪因其售賣的「俄羅斯奶粉」包裝袋上沒有中文標籤、未向顧客出示進口報關單，被質疑為假冒產品等原因被告上法庭。