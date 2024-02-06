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竹市整頓營業秩序查白牌 運匠賺100元車資被罰10萬

  • 中時即時 陳育賢
新竹市監警聯合稽查小組近日於台鐵新竹車站前成功攔查收取100元車資之「白牌」（違規營業車輛）計程車，並依法處罰駕駛人10萬元罰鍰。（新竹市監理站提供／陳育賢新竹傳真）
新竹市監警聯合稽查小組近日於台鐵新竹車站前成功攔查收取100元車資之「白牌」（違規營業車輛）計程車，並依法處罰駕駛人10萬元罰鍰。（新竹市監理站提供／陳育賢新竹傳真）

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為維護乘客安全及營業小客車營業秩序，新竹市監理站近日與新竹市警察局交通隊組成監警聯合稽查小組，於台鐵新竹車站前成功攔查收取100元車資之「白牌」（違規營業車輛）計程車，並依法處罰駕駛人10萬元罰鍰，吊扣駕駛執照4個月，及違規營業之車輛吊扣汽車牌照4個月。

新竹市監理站站長周景朗指出，白牌計程車目前多以成立Line群組攬客或電話預約接送客人，為守護民眾乘車安全及落實運輸業市場的監管機制，新竹市監理站會同市警局交通隊在轄內重要運輸場站及民眾舉報白牌車出沒地點加強巡查。

若經查獲違反個人以自用小型車違法經營計程車客運業，將依公路法第77條第2項規定加重處罰10萬元以上20萬元以下罰鍰，其非法營業的車輛牌照及汽車駕駛人駕駛執照得吊扣4個月至1年或吊銷，未滿2年不得再請領或考領，如有合法計程車行掩護非法營運行為，最重將予廢止營業執照。

周景朗表示，白牌車為一般自用車，駕駛資格、車輛安全及保險等未受計程車相關規範，駕駛人、車輛及保險易存有違規情事。

由於白牌車暗藏乘車風險，適逢農曆新年期間即將到來，監理站也再次呼籲民眾於過年連假期間勿因貪圖一時方便搭乘白牌車，以確保乘客安全及權益，如有搭車需求，請看清楚車牌「白底紅字」，才是合格的計程車。

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