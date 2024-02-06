不讓非洲豬瘟入境 春節期間加強查緝

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非洲豬瘟中央災害應變中心6日召開第29次會議，由指揮官農業部代理部長陳駿季主持，召集相關部會針對春節前邊境各項防範非洲豬瘟強化措施及國內各項防疫整備工作進行盤點及討論。今年7天的農曆春節年假，預期出入境旅客將大量增加，各邊境查緝機關將持續強化各項防檢疫措施，針對入境旅客行李、快遞及郵包百分百X光機檢查並加強查驗，阻絕非洲豬瘟於境外，提醒國人旅遊購物回國時，切勿違規攜帶動植物產品入境，以免遭受重罰，敗了遊興。

陳駿季表示，因應春節期間入出境旅客增加及年節送禮高峰，藉由旅客行李、快遞及郵包等管道引入疫病的風險提高，請邊境管制機關共同合作加強查驗及防杜走私，並做好宣導工作。另針對國內防疫整備部分，應變中心說，為降低非洲豬瘟透過廚餘傳播之風險，針對199頭以下養豬場禁止使用廚餘餵飼豬隻之措施，將持續進行查核取締，另對飼養200頭以上使用廚餘、動物性廢渣或畜禽屠宰下腳料等餵飼豬隻且已取得檢核再利用資格之養豬場，亦持續執行查核，凡查獲不符規定者，均依法裁罰。

應變中心表示，亞洲地區非洲豬瘟疫情已擴及18個國家2023年全球增加新加坡、克羅埃西亞、波士尼亞與赫塞哥維納、瑞典及孟加拉等國；今2024年1月更增加蒙特內哥羅及科索沃共和國成為疫區。此外，我國也持續從查獲違規輸入豬肉產品中檢驗出非洲豬瘟病毒核酸陽性，檢出率最高的仍然是來自中國大陸的肉品，顯示國際非洲豬瘟疫情依然嚴峻。

應變中心表示，我國成功防堵非洲豬瘟入侵已進入第六個年頭，目前是東亞唯二之非洲豬瘟非疫國，嚴格的邊境查驗有效阻絕了高風險產品闖關，邊境仍將持續針對入境旅客行李、快遞及郵包實施百分百X光機檢查及檢疫犬嗅聞偵測工作，一旦查獲違規就開罰，杜絕民眾僥倖心態。各部會也持續針對旅客、新住民、外籍人士、移工、學生及海外僑民等不同目標族群加強宣導。經由「導禁兼施」的作為，112年每萬名旅客遭裁罰案件數平均2.85件與108年3.61件相較有明顯下降，顯見各項邊境管制措施已達兼顧檢疫把關及降低民眾裁罰率之預期成果。