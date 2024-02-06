《造紙股》榮成1月稅前小虧 營運3月起看升

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【時報記者林資傑台北報導】工紙大廠榮成(1909)2024年1月營收持穩40億元關、本業獲利回升，惟受匯損拖累而小虧，稅前每股虧損0.01元。因產線歲修且適逢春節工作天數少，法人預估榮成2月恐續虧，但隨著節後需求回升、配合中國大陸工紙廠報價喊漲，看好3月營運有望止跌回升。

榮成2024年1月自結合併營收40.73億元，月減2.9％、年增達40.9％。營業利益0.75億元，月增2.54％、較去年同期虧損2.59億元顯著轉盈。雖受匯損拖累，歸屬母公司稅前虧損0.19億元，虧損月減35.17％、年減達93.75％，稅前每股虧損0.01元。

榮成受疫情影響需求、陸廠新產能大舉開出加劇供需失調，使營運自2022年第三季起顯著轉虧。在致力內部降本下，去年營運逐季改善，第三季本業轉虧為盈，配合中國大陸市況好轉，第四季自結歸屬母公司稅前淨利1.8億元，稅前每股盈餘0.14元，終結連5季虧損。

榮成先前法說時表示，隨著需求溫和復甦、龍頭大廠量價明顯提振，集團第四季獲利有顯著改善。展望後市，榮成認為目前算是工紙產業景氣谷底、「狀況不會再差」，惟後續市況仍需再觀，但短期紙價可望持穩，產業獲利有望穩步修復。

法人指出，榮成1月在部分產線歲修下營收持穩、本業獲利回升，惟受匯損拖累而小虧，2月因產線歲修及適逢春節工作天數少，預期營運恐將續虧。不過，隨著節後需求回升、配合中國大陸工紙廠年後報價喊漲，預期3月營運有望回升。

此外，為實現邁向2050淨零碳排決心，榮成台灣5座綠色包裝廠去年已完成產線自動化及智慧化升級，優化改善產品運輸、廠內鍋爐燃料汰換為天然氣，實質減碳效益每年逾4％，空氣污染物平均減少46％，未來將持續增加電動搬運機具占比，減少柴油用量。

因應全球碳關稅政策，榮成2021年攜手淡江大學研究團隊，盤點榮成低碳紙箱生命周期對環境衝擊程度，並導入ISO 14067產品碳足跡方式，日前獲得第三方查驗機構英國標準協會（BSI）認證，成為全台首家取得ISO 14067國際產品碳足跡認證的造紙企業。

同時，榮成因應碳管制於兩岸進行碳權布局，台灣榮成2020年通過環境部抵換專案註冊申請，預計2030年可取得23萬噸碳權。中國大陸則透過核心環保技術並經由碳核配額取得碳權，目前持有碳權盈餘量52.87萬噸，預計潛在出售利益約3838萬元人民幣。