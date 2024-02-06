台糖安心豚瘦肉精風波 農業部再查9肉豬場未檢出

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台糖安心豚梅花肉片是否含瘦肉精引發爭議，農業部繼日前公布45項樣品都未檢出後，後續又針對台糖9個在養肉豬場做查驗，農業部代理部長陳駿季今天說，血清、毛髮都是未檢出。

台中市政府日前抽檢台糖安心豚梅花肉片，檢出禁用瘦肉精西布特羅（Cimbuterol），檢出數值為0.002ppm，農業部後續啟動溯源、樣品調查，採樣45件樣本涵蓋畜牧場、飼料、同批肉品、業者自行送驗肉品也都未檢出乙型受體素。

陳駿季今天在農業部防檢署接受媒體聯訪時指出，為了進一步瞭解台糖豬畜場的管理，農業部也針對台糖9個在養肉豬場查驗，查驗130件血清、26件毛髮等，初步結果今天早上出爐，「也是完全沒有檢出」；至於飼料26件樣本還在檢驗中。

陳駿季表示，根據掌握資料，西布特羅在美國都是禁止使用在人體跟動物用藥，且西布特羅價格昂貴，以產業來看，不太可能會去使用。

陳駿季也說，現在檢驗相關樣品也希望讓民眾安心購買國內優質豬產品，且與台中市府同一批的樣品共7件，經過畜產會、食藥署跟SGS實驗室也都未檢出含有西布特羅。

陳駿季表示，養豬是國內非常重要產業，豬肉也是主要肉類來源，對於台中市府的檢測結果感到遺憾，目前相關疑點也正在釐清，現階段所查驗的結果都沒有檢出，請民眾可以安心採購。