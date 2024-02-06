陸港股飆 在台交易的陸港股ETF年後可望開趴

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陸港股市6日同步飆漲，香港恒生指數至1點半過後大漲約3.3％，滬深兩市也各大漲2.5％及5.1％，台股5日已封關，若期間陸港股持續上漲，則2月15日開紅盤，在台掛牌的陸港ETF將開趴。

陸股預計交易至8日（過年封關日2月9日～18日），港股則是交易至9日（休2日10日～13日），但陸股則至2月19日才開紅盤，港股則是14日開市，台股則晚港股一天開市，於15日開紅盤，開市後將反應這段時間陸港股表現。因此，本周陸港股表現值得留意。