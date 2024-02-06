前往主要內容
工商時報LOGO

陸港股飆 在台交易的陸港股ETF年後可望開趴

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

陸港股市6日同步飆漲，香港恒生指數至1點半過後大漲約3.3％，滬深兩市也各大漲2.5％及5.1％，台股5日已封關，若期間陸港股持續上漲，則2月15日開紅盤，在台掛牌的陸港ETF將開趴。

陸股預計交易至8日（過年封關日2月9日～18日），港股則是交易至9日（休2日10日～13日），但陸股則至2月19日才開紅盤，港股則是14日開市，台股則晚港股一天開市，於15日開紅盤，開市後將反應這段時間陸港股表現。因此，本周陸港股表現值得留意。

相關新聞

您可能感興趣的話題

留言討論

返回頁首
LOADING

為了提供您更流暢的使用體驗，本網站使用cookies分析技術。若您繼續使用本網站，即代表您同意我們使用cookies，更多本網站cookies使用的相關資訊請詳閱我們的隱私權聲明

熱門新聞 TOP 3more

  1. 2024首檔軋空股雙殺！台北某大戶慘賠曝光 被抬出場

  2. 金融股有補漲行情？14檔龍年股息預測一次看

  3. 鮑爾潑冷水 美股債雙殺 道瓊跌逾270點

本網頁已閒置超過3分鐘。請點撃框外背景，或右側關閉按鈕(X)，即可回到網頁。