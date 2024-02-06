AI伺服器加持 麗臺去年Q4轉盈、全年虧損收斂

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麗臺（2465）受惠美超微（SuperMicro）財報優於預期、後市展望亦樂觀帶動下，近期股價漲勢強勁，今（6）日應主管機關公告自結數，其去年第四季在AI伺服器出貨帶動下，實現單季營運虧轉盈目標，自結稅後每股純益（EPS）0.19元，累計2023年度虧損收斂、EPS為-2.53元。

去年下半年受惠AI伺服器，封關前連五日收紅，5日封關當天並續以94.4元收在漲停價，今年開年迄今六周內，累計漲幅達48.9％，公司市值從53.22億元拉升至79.25億元、寫下歷史新頁。

麗臺自結去年第四季合併營收年增58.83％、達17.22億元，稅前淨利0.15億元、稅後純益100萬元，皆有翻倍年增長。累計全年度 合併營收42.76億元，稅前虧損1.33億元、稅後虧損1.6億元，較2022年度收斂。

其自結今年1月合併營收則年增67.99％、達3.33億元，單月自結虧損0.13億元，每股虧損0.15元。

麗臺於去年第四季間引進與美超微關係緊密的兩台廠大訊科技和肯微科技策略投資，並各取得一席董事後，麗臺內部亦進行資源整合、準備成立新事業部，納入AI伺服器在內之系統周邊零組件等產品銷售業務，期與兩家投資者的合作效益在未來半年內逐步浮現。

展望今年，麗臺亦預期旗下包括GPU相關產品、AI軟體應用整合及生技醫療等三大業務，皆將同步增長。